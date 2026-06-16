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सीधी के सोन घड़ियाल अभ्यारण में गूंजी खुशियां, 80 नन्हे घड़ियालों का जन्म, वन विभाग की मेहनत लाई रंग

Sidhi News: सीधी जिले में स्थित सोन घड़ियाल अभयारण्य के जोगदहा घाट पर लगभग 80 घड़ियाल के बच्चे पैदा हुए हैं. यह इस अभयारण्य के लिए लगातार दूसरी बार एक बड़ी और सुखद सफलता है, जो कई सालों से नर घड़ियालों की कमी और प्रजनन संकट से जूझ रहा था.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 16, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:29 AM IST
सीधी के सोन घड़ियाल अभ्यारण में गूंजी खुशियां, 80 नन्हे घड़ियालों का जन्म, वन विभाग की मेहनत लाई रंग

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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