वन विभाग की मेहनत लाई रंग

वन विभाग ने नवजात बच्चों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं. संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है, विशेषज्ञों की एक टीम लगातार गतिविधियों पर नजर रख रही है, और यह पक्का करने के लिए उपाय किए गए हैं कि इंसानी दखल से इन नन्हीं जानों को कोई खतरा न हो. SDO प्रमोद सिंह की देखरेख में लगातार दूसरे साल मिली यह कामयाबी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है. लगभग 80 बच्चों का जन्म हुआ है, और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए खास निगरानी सिस्टम लागू किए गए हैं. ऐसे समय में जब दुनिया भर में कई जंगली जानवरों की प्रजातियां अस्तित्व के संकट का सामना कर रही हैं, सीधी के सोन घड़ियाल अभयारण्य से आई यह खबर उम्मीद का एक नया अध्याय लिखती है. यह कामयाबी दिखाती है कि अगर प्रकृति को सुरक्षित माहौल और संरक्षण का सहयोग मिले, तो उसमें अपना भविष्य खुद संवारने की स्वाभाविक ताकत होती है.