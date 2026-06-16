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Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित सोन घड़ियाल अभयारण्य से प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव संरक्षणवादियों के लिए खुशी और उत्साह बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. लंबे समय से प्रजनन की समस्याओं और नर घड़ियालों की कमी से जूझ रहे इस अभयारण्य में अब नई जान लौट आई है. जोगदहा घाट क्षेत्र में मादा घड़ियालों द्वारा दिए गए अंडों से करीब 80 शावकों का जन्म हुआ है.
80 नन्हे घड़ियालों का जन्म
लगातार दूसरी बार सफलप्रजनन ने यह साबित कर दिया है कि संरक्षण की कोशिशें रंग ला रही हैं, और सोन नदी का यह इलाका एक बार फिर दुर्लभ घड़ियालों की आवाज से जीवंत हो उठा है. सोन नदी के शांत किनारों पर प्रकृति का एक शानदार नजारा देखने को मिल रहा है. जब रेत में सुरक्षित रखे अंडों से नन्हे घड़ियाल बाहर निकले तो ऐसा लगा मानो धरती ने राहत की सांस ली हो. लगभग 80 बच्चों के जन्म को न सिर्फ सेंचुरी के लिए बल्कि पूरे राज्य के वन्यजीव संरक्षण अभियान के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.
एक समय ऐसा था जब नर घड़ियालों की कमी के कारण यहां इनके प्रजनन की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई थीं. विशेषज्ञों को डर था कि अगर यही हालात बने रहे, तो इस दुर्लभ प्रजाति का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. हालांकि वन विभाग की लगातार निगरानी, संरक्षण की कोशिशों और अनुकूल माहौल ने स्थिति को बदल दिया. अब लगातार दूसरी बार सफल प्रजनन से नई उम्मीद जगी है. घड़ियाल सिर्फ वन्यजीव नहीं हैं. वे नदी के इकोसिस्टम के रक्षक भी हैं. उनकी मौजूदगी को नदी की इकोलॉजिकल सेहत का संकेत माना जाता है. इसलिए, इन बच्चों का जन्म यह बताता है कि सोन नदी का इकोलॉजिकल संतुलन मजबूत हो रहा है और संरक्षण की कोशिशें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं.
वन विभाग की मेहनत लाई रंग
वन विभाग ने नवजात बच्चों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं. संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है, विशेषज्ञों की एक टीम लगातार गतिविधियों पर नजर रख रही है, और यह पक्का करने के लिए उपाय किए गए हैं कि इंसानी दखल से इन नन्हीं जानों को कोई खतरा न हो. SDO प्रमोद सिंह की देखरेख में लगातार दूसरे साल मिली यह कामयाबी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है. लगभग 80 बच्चों का जन्म हुआ है, और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए खास निगरानी सिस्टम लागू किए गए हैं. ऐसे समय में जब दुनिया भर में कई जंगली जानवरों की प्रजातियां अस्तित्व के संकट का सामना कर रही हैं, सीधी के सोन घड़ियाल अभयारण्य से आई यह खबर उम्मीद का एक नया अध्याय लिखती है. यह कामयाबी दिखाती है कि अगर प्रकृति को सुरक्षित माहौल और संरक्षण का सहयोग मिले, तो उसमें अपना भविष्य खुद संवारने की स्वाभाविक ताकत होती है.
अभ्यारण में बढ़ी रौनक
बता दें कि सोन नदी के किनारे जन्मे ये 80 छोटे घड़ियाल सिर्फ अंडे से निकले बच्चे नहीं हैं. ये सालों की कड़ी मेहनत, सब्र और लगन से लिखी गई संरक्षण की कहानी की जीती-जागती मिसाल हैं. इनकी पहली सांस के साथ ही वन्यजीव संरक्षण की एक नई उम्मीद जगी है. अब सबकी नजरें इन नन्हीं जानों के सुरक्षित पालन-पोषण और उज्ज्वल भविष्य पर टिकी हैं.
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