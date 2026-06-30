/MP में स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर उठे सवाल, उल्टी-दस्त के बाद महिला की मौत; परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गलत इलाज का आरोप

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Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जमोड़ी पुलिस स्टेशन इलाके के बरमबाबा गांव से इलाज के दौरान एक 60 साल की महिला की मौत का मामला सामने आया है. महिला के परिवार का आरोप है कि जब वह बीमार पड़ी, तो उन्हें एक झोलाछाप डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां गलत इलाज की वजह से उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला को उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायत थी. हालत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वाले उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सीधी जिला अस्पताल ले गए.
स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर उठे सवाल
इस घटना ने एक बार फिर जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की मौजूदगी और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. परिवार वालों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन कार्रवाई करने में नाकाम रहा है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है.
जांच में जुटी पुलिस
जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा की कार्रवाई की है. शुरुआती जानकारी के अनुसार महिला बीमार थी और इलाज के लिए अपनी बेटी के घर गई थी. इस बात की जांच की जा रही है कि उसे इलाज कहां और कैसे हुआ. आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के नतीजों के आधार पर की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं.
एमपी में झोलाछाप डॉक्टरों के बढ़ते मामले
बता दें कि मध्य प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टरों से जुड़े मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. हाल ही में सागर जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया था. इस लापरवाही के कारण 19 महीने के एक बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई. परिवार के अनुसार, बच्चे की आंखों में लालपन और जलन की शिकायत के बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया था. डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, उन्होंने आई ड्रॉप्स लिखीं और उन्हें घर भेज दिया. आरोप है कि अस्पताल से दी गई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने के बाद बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई.
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