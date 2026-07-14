/नाती की मौत का गम... गुस्से में तोड़ दी बजरंगबली की मूर्ति, मंदिर में बैठकर करता रहा विलाप, सीधी में केस दर्ज

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को भावुक भी किया और हैरान भी. एक माह के नाती की मौत के सदमे में डूबे एक बुजुर्ग ने कथित तौर पर हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला?
मामला सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र की सिहावल पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम बलहया का है. जानकारी के अनुसार, रामभुवन द्विवेदी (46) के एक माह के नाती का अस्पताल में इलाज चल रहा था. परिवार ने बच्चे के स्वस्थ होने की कामना करते हुए अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित मंदिर में विराजमान भगवान बजरंगबली से मन्नत मांगी थी कि यदि बच्चा ठीक हो जाएगा तो पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन कराया जाएगा. लेकिन इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई. इस घटना से रामभुवन द्विवेदी गहरे सदमे में आ गए.
सदमे में मंदिर पहुंचकर कर दी तोड़फोड़
बताया जा रहा है कि नाती की मौत की खबर मिलने के बाद रामभुवन सीधे गांव के मंदिर पहुंचे और भावनात्मक आवेश में वहां स्थापित भगवान हनुमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद वह मंदिर परिसर में बैठकर विलाप करने लगे. ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना मूर्ति खंडित होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने सिहावल पुलिस चौकी को जानकारी दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि यह घटना नाती की मौत से उपजे मानसिक आघात और भावनात्मक आवेश में हुई.
BNS की धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 298 और 299 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. मुख्य बातें एक माह के नाती की मौत से टूट गया बुजुर्ग. मन्नत पूरी न होने से गुस्से में हनुमान प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का आरोप. घटना के बाद मंदिर में बैठकर करता रहा विलाप.
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