'श्रद्धा जैसी लड़की 35 टुकड़ों में न कटे', भजन गायिका शहनाज अख्तर का बड़ा बयान, कहा-सनातन में कोई कमी नहीं

Shahnaz Akhtar Big Statement-अंतरराष्ट्रीय भजन गायिका शहनाज अख्तर मध्यप्रदेश के सीधी जिले पहुंची. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दे दिया, उनके बयान ने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है, जो उसे छोड़ना पड़े. साथ ही उन्होंने समाज में बढ़ती कट्टरता और जेहाद मानसिकता पर भी चिंता व्यक्त की.

सनातन धर्म में होता है सम्मान

शहनाज अख्तर ने कहा कि वह कभी नहीं चाहेंगी कि श्रद्धा जैसी किसी लड़की के साथ वह दर्दनाक घटना दोहराई जाए, जिसमें उसे 35 टुकड़ों में काट दिया जाता था. उन्होंने कहा कि कोई धर्म ऐसा नहीं हो सकता जो महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को नजरअंदाज करे. सनातन धर्म में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है और हमेशा उसका सम्मान किया जाता है.

बच्चे लगा रहे धार्मिक नारे

उन्होंने आगे कहा कि आज देश में कुछ बच्चे और युवा गलत दिशा में जा रहे हैं. 8 से 10 साल के बच्चे सन तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, जो किसी भी सूरत में सही नहीं है. यह नारेबाजी न केवल समाज में नफरत फैला रही है, बल्कि देश की एकता के लिए भी खतरा बन रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इन मासूम बच्चों को कौन सिखा रहा है कि नफरत और हिंसा ही धर्म का हिस्सा है.

सभी धर्मों का आदर होना चाहिए

शहनाज अख्तर ने कहा कि इस तरह की मानसिकता देश की मूल भावना के खिलाफ है. भारत जैसे विविधता वाले देश में हर धर्म, हर समुदाय का आदर होना चाहिए, लेकिन किसी के नाम पर हिंसा फैलाना किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है. उन्होंने कहा कि हमें मिल-जुलकर रहना चाहिए, एक-दूसरे के धर्म और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए. यह देश सभी का है, और इसे बांटने की कोशिश करने वालों को खुद पर शर्म आनी चाहिए.

