/सीधी में BJP के सह-कार्यालय मंत्री गिरफ्तार, महिला की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई, पार्टी ने भी लिया बड़ा एक्शन

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामला सामने आया है, जहां जमोड़ी पुलिस ने बीजेपी के सह-कार्यालय सचिव संदीप सिंह गहरवार को गिरफ्तार किया है. एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ BNS की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया. महिला का आरोप है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया.
फेसबुक से शुरू हुई बातचीत
पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि अक्टूबर 2025 में संदीप सिंह गहरवार से उसकी बातचीत Facebook पर शुरू हुई. बाद में वे फोन पर भी बात करने लगे. शिकायत के अनुसार, संदीप सिंह ने जनवरी 2026 में महिला को अपने मैरिज गार्डन में बुलाया था. महिला का आरोप है कि आरोपी ने मैरिज गार्डन की बुकिंग कराने पर 50 प्रतिशत कमीशन देने की बात कही थी. महिला के वहां पहुंचने के बाद कमीशन की बातों में उलझाकर उसके साथ दुराचार किए जाने का आरोप लगाया गया है.
बुकिंग के बहाने बार-बार बुलाने का आरोप
पुलिस को दिए बयान में महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी बुकिंग से जुड़े काम के बहाने उसे बार-बार मैरिज गार्डन बुलाता था. इस दौरान उसके पति के खिलाफ भड़काने का भी आरोप लगाया गया है. महिला के मुताबिक फरवरी 2026 में वह अपने मायके चली गई थी. वहां रहने के दौरान भी आरोपी अलग-अलग मोबाइल नंबरों से उससे संपर्क करता रहा.
पति से सुलह के बाद फिर मिलने का दबाव
शिकायत के अनुसार, महिला और उसके पति के बीच 14 अगस्त को आपसी समझौता हो गया और वह सीधी लौट आई. दो-तीन दिन बाद, आरोपी ने एक अलग मोबाइल नंबर से फोन किया और महिला पर उससे मिलने का दबाव डाला. महिला का आरोप है कि जब उसने मिलने से इनकार किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद, उसने अपने पति को पूरी बात बताई और जमोड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
जमोड़ी थाना प्रभारी केदार परौहा ने संदीप सिंह गहरवार की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पुलिस के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे जेल भेजने का आदेश दिया. मामले की जांच चल रही है. अतिरिक्त एसपी कमल जोशी ने बताया कि महिला ने जमोड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया गया. पुलिस ने BNS की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है.
भाजपा ने पार्टी से किया निष्कासित
आरोपी की गिरफ्तारी की खबर के बाद, बीजेपी ने भी संदीप सिंह गहरवार के खिलाफ कार्रवाई की है. सीधी बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवकुमार सिंह चौहान ने बताया कि मामला सामने आते ही संदीप सिंह गहरवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया. पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट