सीधी में विकास के दावों के बीच खुली पोल, स्कूल का रास्ता बंद; बीच सड़क पर बैठी बच्चों की क्लास

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले से शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकार के विकास के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जिले के मझौली विकासखंड अंतर्गत आने वाले शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंजारी में स्कूल का मुख्य रास्ता बंद होने के कारण शिक्षकों और बच्चों को बीच सड़क पर बैठकर क्लास लगानी पड़ी. हैरान करने वाली बात यह है कि यह वाकया उस समय हुआ जब कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल सरकार की 'विकास गाथा' का बखान कर रहे थे.
हर साल बारिश में बंद हो जाता है रास्ता
शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंजारी के प्रधानाध्यापक रामदत्त पनिका के अनुसार, विद्यालय तक पहुंचने वाले दोनों रास्तों को स्थानीय भूमि स्वामियों द्वारा बंद कर दिया गया है. इसके चलते छात्र-छात्राएं और शिक्षक स्कूल परिसर तक नहीं पहुंच पा रहे थे. इस समस्या और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए शिक्षकों ने सड़क को ही ब्लैकबोर्ड और क्लासरूम बना दिया.
प्रधानाध्यापक ने बताया कि हर साल बरसात के मौसम में ग्रामीणों और भूमि स्वामियों के साथ विवाद के कारण यही स्थिति पैदा होती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो जाती है. उन्होंने विद्यालय के लिए एक स्थायी और सुगम मार्ग बनाने की मांग की है.
प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम के ठीक पास खुली दावों की पोल
यह पूरी घटना उस समय सुर्खियों में आई जब सीधी के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल चमराडोल में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में मंच से बड़ी-बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे. ठीक उसी समय, कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर बच्चे तपती धूप और खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठकर ककहरा सीख रहे थे. सोशल मीडिया पर बच्चों की यह तस्वीरें वायरल होते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया.
रास्ता खुला, लेकिन अब शिक्षक पर कार्रवाई की तैयारी
इस पूरे मामले पर ज़ी मीडिया से बातचीत करते हुए सीधी के अपर कलेक्टर बी.पी. पांडे ने बताया कि उन्हें वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली है. उन्होंने कहा, 'रास्ते के विवाद के कारण आवागमन बाधित था, जिसे अब प्रशासन द्वारा खुलवा दिया गया है. जिला परियोजना समन्वयक (DPC) से मिली शुरुआती जानकारी के आधार पर इस तरह सड़क पर क्लास लगाने को लेकर संबंधित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.'
जब अपर कलेक्टर से पूछा गया कि रास्ता किस वजह से और किसके द्वारा बंद किया गया था, तो उन्होंने फिलहाल इस संबंध में विस्तृत जानकारी होने से इनकार किया और कहा कि मामले की जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. प्रशासन ने रास्ता तो खुलवा दिया है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा और हक की आवाज उठाने वाले शिक्षकों पर ही कार्रवाई की बात ने अब एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को समस्या उठाने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय स्कूल के लिए स्थायी रास्ते का इंतजाम करना चाहिए.