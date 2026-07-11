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सीधी में विकास के दावों के बीच खुली पोल, स्कूल का रास्ता बंद; बीच सड़क पर बैठी बच्चों की क्लास

मध्य प्रदेश के सीधी जिले से शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई है. मझौली विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंजारी में स्कूल का रास्ता बंद होने के बाद शिक्षकों ने बच्चों की कक्षाएं बीच सड़क पर लगाकर विरोध दर्ज कराया.

Written ByAdarsh Gautam
Published: Jul 11, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:31 PM IST
सीधी में विकास के दावों के बीच खुली पोल, स्कूल का रास्ता बंद; बीच सड़क पर बैठी बच्चों की क्लास

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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