'जहां जाते हैं पार्टी की दशा बिगड़ जाती है...' BJP नेता ने राहुल गांधी को बताया राहु, मचा बवाल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2906103
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'जहां जाते हैं पार्टी की दशा बिगड़ जाती है...' BJP नेता ने राहुल गांधी को बताया राहु, मचा बवाल

Sidhi News: सीधी से भाजपा सांसद राजेश मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'राहु' बताते हुए विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, उनकी पार्टी की हालत खराब हो जाती है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 02, 2025, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जहां जाते हैं पार्टी की दशा बिगड़ जाती है...' BJP नेता ने राहुल गांधी को बताया राहु, मचा बवाल

Rahul Gandhi News: मध्य प्रदेश के सीधी से भाजपा सांसद डॉ.राजेश मिश्रा का राहुल गांधी पर दिया गया बयान इन दिनों चर्चा में है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना 'राहु' से करते हुए कहा कि वह जहां भी जाते हैं, पार्टी की हालत खराब हो जाती है. उन्होंने कहा कि राहुल न सिर्फ़ अपनी पार्टी के नेताओं से कटे हुए हैं, बल्कि उनके व्यवहार में भी असभ्यता झलकता है. राजेश मिश्रा के इस विवादित बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है.

यह भी पढ़ें: बीना MLA निर्मला सप्रे की सदस्यता पर नया अपडेट, क्या फिर याचिका लगाएंगे उमंग सिंघार

राहुल गांधी का पुतला फूंका
दरअसल, भाजपा सांसद डॉ.राजेश मिश्रा का एक विवादित बयान इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना "राहु" से की है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किया. सीधी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका. इस कार्यक्रम के दौरान पहले राहुल गांधी के पुतले की अर्थी निकाली गई और फिर उसे सार्वजनिक रूप से जलाया गया. इस दौरान मौजूद कुछ महिलाओं ने जलते हुए पुतले को लात मारकर अपना गुस्सा जाहिर किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: एमपी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, किसानों-युवाओं पर ज्यादा फोकस

BJP नेता ने राहुल गांधी को बताया राहु
वहीं सभा को संबोधित करते हुए सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने कहा, "राहुल गांधी राहु हैं, जो जहां भी जाते हैं, पार्टी की दशा बिगड़ जाती है. उनके ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनसे नाराज़ रहते हैं." उन्होंने राहुल गांधी को "असभ्य आचरण वाला व्यक्ति" बताते हुए कहा कि  बिहार के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा दिया है, जिसके बाद से वे अनियंत्रित बोलने लगे हैं. जो मन में आता है, वही बोलते हैं. बता दें कि राजेश मिश्रा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में गरमी बढ़ गई है. कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. (रिपोर्ट- आदर्श गौतम)

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सीधी" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsSidhi news

Trending news

cg raipur news
20 सितंबर से रायपुर और भोपाल के बीच डेली फ्लाइट, इन शहरों के लिए भी सीधी उड़ान जल्द!
Mahanaryaman Scindia
MPCA अध्यक्ष बने महाआर्यमन सिंधिया, पद संभालते ही बता दिया क्या है फ्यूचर प्लान
mp news
'जहां जाते हैं पार्टी की दशा बिगड़ जाती है...' BJP नेता ने राहुल गांधी को बताया राहु
narsinghpur news
कुंभकरण की नींद में सो रहा स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर की लापरवाही से मां की मौत
indore news
लड़की बनकर इंस्टाग्राम पर फंसाया, चैटिंग कर युवक को सुनसान जगह पर मिलने बुलाया, फिर
MP Vidisha News
विदिशा का अस्पताल बना लुटेरा! सुविधाओं की कमी से महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म
MP Cabinet Meeting
एमपी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, किसानों-युवाओं पर ज्यादा फोकस
damoh news
हिंदू लड़की से दुष्कर्म, फिर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वायरल किए अश्लील वीडियो
Supreme Court
PM और RSS को लेकर बनाया था आपत्तिजनक कार्टून, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को SC से राहत
ratlam farmer protest
रतलाम के किसानों का अनोखा प्रदर्शन, विरुपाक्ष महादेव को थमाया ज्ञापन, लगाई गुहार
;