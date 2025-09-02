'जहां जाते हैं पार्टी की दशा बिगड़ जाती है...' BJP नेता ने राहुल गांधी को बताया राहु, मचा बवाल

Rahul Gandhi News: मध्य प्रदेश के सीधी से भाजपा सांसद डॉ.राजेश मिश्रा का राहुल गांधी पर दिया गया बयान इन दिनों चर्चा में है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना 'राहु' से करते हुए कहा कि वह जहां भी जाते हैं, पार्टी की हालत खराब हो जाती है. उन्होंने कहा कि राहुल न सिर्फ़ अपनी पार्टी के नेताओं से कटे हुए हैं, बल्कि उनके व्यवहार में भी असभ्यता झलकता है. राजेश मिश्रा के इस विवादित बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है.

राहुल गांधी का पुतला फूंका

दरअसल, भाजपा सांसद डॉ.राजेश मिश्रा का एक विवादित बयान इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना "राहु" से की है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किया. सीधी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका. इस कार्यक्रम के दौरान पहले राहुल गांधी के पुतले की अर्थी निकाली गई और फिर उसे सार्वजनिक रूप से जलाया गया. इस दौरान मौजूद कुछ महिलाओं ने जलते हुए पुतले को लात मारकर अपना गुस्सा जाहिर किया.

BJP नेता ने राहुल गांधी को बताया राहु

वहीं सभा को संबोधित करते हुए सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने कहा, "राहुल गांधी राहु हैं, जो जहां भी जाते हैं, पार्टी की दशा बिगड़ जाती है. उनके ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनसे नाराज़ रहते हैं." उन्होंने राहुल गांधी को "असभ्य आचरण वाला व्यक्ति" बताते हुए कहा कि बिहार के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा दिया है, जिसके बाद से वे अनियंत्रित बोलने लगे हैं. जो मन में आता है, वही बोलते हैं. बता दें कि राजेश मिश्रा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में गरमी बढ़ गई है. कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. (रिपोर्ट- आदर्श गौतम)

