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जंगल की गुफा में कंबल में लिपटा मिला महिला का सड़ा-गला कंकाल, 15 दिन से थी गायब

Sidhi News: सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में स्थित कुन्दौर गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब जंगल की एक गुफा के अंदर कंबल में लिपटा हुआ एक महिला का कंकाल मिला. ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल की पहचान गुड़िया बैगा के रूप में की, जो पिछले 15 दिनों से लापता थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 28, 2026, 10:16 AM IST
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जंगल की गुफा में कंबल में लिपटा मिला महिला का सड़ा-गला कंकाल, 15 दिन से थी गायब

Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पोड़ी पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित कुन्दौर गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जंगल की गुफा के अंदर कंबल में लिपटा हुआ एक महिला का कंकाल मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई. गुफा के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में शव को देखते ही ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच-पड़ताल की और शव की पहचान गुड़िया बैगा के रूप में की, जो पिछले 15 दिनों से लापता थी.

मृत महिला का पति भी दो दिन से गायब
बताया जा रहा है कि शव पूरी तरह सड़-गल चुका था  और उसे एक गुफा के अंदर छिपाकर रखा गया था. इस घटना के संबंध में किसी साजिश का संदेह है. यह मामला और भी रहस्यमय माना जा रहा है, क्योंकि मृत महिला के पति बुद्धसेन बैगा के भी पिछले दो दिनों से लापता होने की खबर है. पुलिस ने अब पति की तलाश शुरू कर दी है और स्थानीय निवासियों से पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: एमपी में बकरीद पर प्रशासन अलर्ट, दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

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पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने बताया कि मृत महिला की पहचान गुड़िया बैगा के रूप में हुई है, जो पिछले 15 दिनों से लापता थी. इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब पुलिस को पता चला कि महिला का पति बुद्धसेन बैगा भी दो दिन पहले अचानक और रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था. ऐसी परिस्थितियों में पति के लापता होने से पुलिस और ग्रामीणों दोनों का शक उसके प्रति और गहरा हो गया है. फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा. फिलहाल, पुलिस इस मामले की हर संभव पहलू से जांच कर रही है.

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