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सीधी के सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीर...नेटवर्क के लिए भटकते शिक्षक, छत-दीवारों से निकली सरिया; पास में पानी से भरे गहरे गड्ढे

सीधी जिले के सिहावल विकासखंड में स्थित हर्दी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की जर्जर हालत सरकारी दावों की पोल खोलती है. 50 से भी कम छात्रों वाले इस स्कूल की इमारत बहुत ही खस्ताहाल स्थिति में है. छत से लोहे की छड़ें बाहर निकली हुई हैं और बच्चे खतरे के साये में पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

Written ByAdarsh GautamEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 13, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:17 PM IST
सीधी के सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीर...नेटवर्क के लिए भटकते शिक्षक, छत-दीवारों से निकली सरिया; पास में पानी से भरे गहरे गड्ढे

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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