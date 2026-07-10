/11 घंटे इंतजार, फिर भी नहीं सुनी फरियाद, विधायक के हस्तक्षेप के बाद रात में जागा प्रशासन, दिव्यांग परिवार को मिली राहत

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सीधी जिले में एक दिव्यांग परिवार की पीड़ा ने प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्राम कुचवाही निवासी पंकज मिश्रा अपने चार दिव्यांग परिजनों के साथ गुरुवार सुबह करीब 11 बजे प्रभारी मंत्री से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे थे. परिवार का आरोप है कि करीब 11 घंटे इंतजार करने के बावजूद उनकी फरियाद नहीं सुनी गई. बाद में विधायक रीती पाठक के हस्तक्षेप और कलेक्टर के निर्देश के बाद रात में स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और जिला अस्पताल में आवश्यक प्रक्रिया शुरू कराई गई. परिवार का कहना है कि वे अपनी समस्या लेकर सुबह से सर्किट हाउस में बैठे रहे. आरोप है कि शाम करीब 7:15 बजे प्रभारी मंत्री के पहुंचने पर भी उनका आवेदन नहीं लिया गया और उनकी बात सुने बिना आगे बढ़ गए.
विधायक ने सुनी पीड़ा
मौके पर मौजूद सीधी विधायक रीती पाठक ने परिवार की समस्या सुनी, आवेदन लिया और तत्काल कलेक्टर विकास मिश्रा को पूरे मामले की जानकारी दी. कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. अशोक खरे ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सक्रिय किया. इसके बाद रात करीब 8 बजे जिला अस्पताल में परिवार की मेडिकल प्रक्रिया शुरू कराई गई.
तीन महीने से बंद है दिव्यांग पेंशन
पीड़ित पंकज मिश्रा के अनुसार उनके छह सदस्यीय परिवार में चार लोग दिव्यांग हैं, जिनमें दो की 100 प्रतिशत दिव्यांगता है. इसके बावजूद पिछले तीन महीने से दिव्यांग पेंशन बंद है. उनका आरोप है कि यूडीआईडी नंबर जनरेट नहीं होने के कारण उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने बताया कि मेडिकल बोर्ड नहीं बैठने के कारण पिछले एक महीने से जिला अस्पताल के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और हर बार आने-जाने में करीब एक हजार रुपये खर्च हो रहे हैं. सीएमएचओ बोले- देरी की जांच होगी मामले पर सीएमएचओ डॉ. अशोक खरे ने कहा कि जैसे ही जानकारी मिली, वे स्वयं सर्किट हाउस पहुंचे और दिव्यांग परिवार को जिला अस्पताल लाकर प्रक्रिया शुरू कराई गई. उन्होंने कहा कि मामले में हुई देरी की जांच की जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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