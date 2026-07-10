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11 घंटे इंतजार, फिर भी नहीं सुनी फरियाद, विधायक के हस्तक्षेप के बाद रात में जागा प्रशासन, दिव्यांग परिवार को मिली राहत

सीधी में चार दिव्यांग परिजनों के साथ प्रभारी मंत्री से मिलने पहुंचे एक परिवार ने 11 घंटे इंतजार के बाद भी सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया. विधायक रीती पाठक के हस्तक्षेप और कलेक्टर के निर्देश के बाद रात में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू की.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Pooja
Published: Jul 10, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:34 PM IST
11 घंटे इंतजार, फिर भी नहीं सुनी फरियाद, विधायक के हस्तक्षेप के बाद रात में जागा प्रशासन, दिव्यांग परिवार को मिली राहत

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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