/11 घंटे इंतजार, फिर भी नहीं सुनी फरियाद, विधायक के हस्तक्षेप के बाद रात में जागा प्रशासन, दिव्यांग परिवार को मिली राहत

तीन महीने से बंद है दिव्यांग पेंशन

पीड़ित पंकज मिश्रा के अनुसार उनके छह सदस्यीय परिवार में चार लोग दिव्यांग हैं, जिनमें दो की 100 प्रतिशत दिव्यांगता है. इसके बावजूद पिछले तीन महीने से दिव्यांग पेंशन बंद है. उनका आरोप है कि यूडीआईडी नंबर जनरेट नहीं होने के कारण उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने बताया कि मेडिकल बोर्ड नहीं बैठने के कारण पिछले एक महीने से जिला अस्पताल के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और हर बार आने-जाने में करीब एक हजार रुपये खर्च हो रहे हैं. सीएमएचओ बोले- देरी की जांच होगी मामले पर सीएमएचओ डॉ. अशोक खरे ने कहा कि जैसे ही जानकारी मिली, वे स्वयं सर्किट हाउस पहुंचे और दिव्यांग परिवार को जिला अस्पताल लाकर प्रक्रिया शुरू कराई गई. उन्होंने कहा कि मामले में हुई देरी की जांच की जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.