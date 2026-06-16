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Sidhi Crime News: सीधी जिले के कमर्जी थाना क्षेत्र में नाली निर्माण को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने सड़क पर जाम लगा दिया. सूचना मिलते ही कमर्जी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे. लेकिन इसी दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. आरोप है कि कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए थाना प्रभारी पर टांगी से हमला कर दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मौके पर हंगामा, चीख-पुकार और हमला होता दिखाई दे रहा है.
वीडियो में लोग इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिसकर्मी हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं. हमले में थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और एसडीओपी चुरहट के नेतृत्व में आसपास के थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों की पहचान की है. सभी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय कर्मचारी पर हमला और अन्य गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.
6 आरोपियों को गिरफ्तार
6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है. सवाल यह है कि जब कानून व्यवस्था बनाए रखने पहुंचे पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा? कानून जानकारों का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी पर हमला गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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