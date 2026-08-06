सीधी जिला अस्पताल में कचरे के ढेर में आग, धुएं से एमसीएच वार्ड में मची अफरा-तफरी

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Sidhi Hospital Fire: सीधी जिला अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. सोमवार देर रात अस्पताल परिसर स्थित मातृ एवं शिशु (एमसीएच) विंग और ब्लड बैंक के पास डंप किए गए मेडिकल व सामान्य कचरे के ढेर में आग लगा दी गई. आग से उठे घने धुएं ने कुछ ही देर में एमसीएच विंग के वार्डों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भर्ती गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक, धुआं वार्डों तक पहुंचने से मरीजों और उनके परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. कई महिलाओं ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की, जबकि नवजात बच्चों के परिजन उन्हें धुएं से बचाने के लिए वार्ड से बाहर ले जाने को मजबूर हो गए. काफी देर तक अस्पताल परिसर धुएं से घिरा रहा.
कलेक्टर के निर्देशों के बाद भी हालात वही
जिला अस्पताल का कलेक्टर विकास मिश्रा लगातार निरीक्षण कर साफ-सफाई और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते रहे हैं. इसके बावजूद अस्पताल परिसर में कचरे का ढेर लगना और उसमें आग लगाए जाने की घटना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
नियमित कचरा उठाव नहीं होने के आरोप
स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों का आरोप है कि एमसीएच विंग और ब्लड बैंक के पास लंबे समय से कचरा जमा किया जाता है. जब ढेर बड़ा हो जाता है, तो उसे आग लगाकर नष्ट करने की कोशिश की जाती है. उनका कहना है कि अस्पताल में नियमित रूप से कचरे का उठाव नहीं होता, जिससे गंदगी, मच्छरों और संक्रमण का खतरा बना रहता है. अब धुएं की इस घटना ने अस्पताल के कचरा प्रबंधन और मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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