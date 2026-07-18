सीधी में 'डबल नौकरी' का खेल! एक ही व्यक्ति कई विभागों से ले रहा मानदेय, नेताओं के नाम भी आए सामने

एक ही व्यक्ति कई विभागों से ले रहा मानदेय

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिले में एक दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक ही समय पर NRLM और जिला पंचायत के सोशल ऑडिट विंग में अलग-अलग पदों पर काम कर रहे हैं और दोनों जगहों से मानदेय (honorarium) ले रहे हैं. इन भूमिकाओं में सोशल ऑडिट विंग में BSA और NRLM में CRP और मास्टर ट्रेनर जैसे पद शामिल हैं, जबकि दोनों दफ्तरों के काम के घंटे एक ही समय पर होते हैं. यह भी आरोप है कि एक कर्मचारी ने एक ही महीने में 32 कामकाजी दिनों के लिए मानदेय का दावा किया. शिकायत के अनुसार संबंधित व्यक्ति को "बगिया मां," कृषि सखी और किसान पाठशाला जैसी विभिन्न मदों के तहत मानदेय मिला. इसके अलावा उसी व्यक्ति के शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर के तौर पर काम करने और साथ ही स्वास्थ्य विभाग, प्रदान संस्था और जिला पंचायत के सोशल ऑडिट विंग के साथ भी काम करने की बात सामने आई है.