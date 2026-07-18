सीधी में 'डबल नौकरी' का खेल! एक ही व्यक्ति कई विभागों से ले रहा मानदेय, नेताओं के नाम भी आए सामने

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में शासन के विभिन्न विभागों में एक ही व्यक्ति द्वारा एक साथ काम कर अलग-अलग जगहों से मानदेय लेने के आरोप सामने आए हैं. इस मामले के सामने आने से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और जिला पंचायत के सोशल ऑडिट विंग में हड़कंप मच गया है. इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन से लेकर भोपाल तक शिकायतें की गई हैं, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
एक ही व्यक्ति कई विभागों से ले रहा मानदेय
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिले में एक दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक ही समय पर NRLM और जिला पंचायत के सोशल ऑडिट विंग में अलग-अलग पदों पर काम कर रहे हैं और दोनों जगहों से मानदेय (honorarium) ले रहे हैं. इन भूमिकाओं में सोशल ऑडिट विंग में BSA और NRLM में CRP और मास्टर ट्रेनर जैसे पद शामिल हैं, जबकि दोनों दफ्तरों के काम के घंटे एक ही समय पर होते हैं. यह भी आरोप है कि एक कर्मचारी ने एक ही महीने में 32 कामकाजी दिनों के लिए मानदेय का दावा किया. शिकायत के अनुसार संबंधित व्यक्ति को "बगिया मां," कृषि सखी और किसान पाठशाला जैसी विभिन्न मदों के तहत मानदेय मिला. इसके अलावा उसी व्यक्ति के शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर के तौर पर काम करने और साथ ही स्वास्थ्य विभाग, प्रदान संस्था और जिला पंचायत के सोशल ऑडिट विंग के साथ भी काम करने की बात सामने आई है.
पूर्व प्रभारी पर बचाव की कोशिश का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि भोपाल में शिकायत दर्ज होने के बाद सोशल ऑडिट विंग के पूर्व प्रभारी संबंधित कर्मचारियों से ऐसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जिनमें यह लिखा हो कि उन्हें केवल एक ही जगह से मानदेय मिला है. इसमें बीजेपी पदाधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं. शिकायत में दावा किया गया है कि बीजेपी की दो महिला पदाधिकारी इसमें शामिल हैं. आरोप है कि जिला सचिव उर्मिला साकेत ने महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष और चौफाल मंडल उपाध्यक्ष अनीता गुप्ता के साथ मिलकर NRLM और सोशल ऑडिट विंग, दोनों जगहों से मानदेय लिया.
एक महिला पर दो नामों से नौकरी का आरोप
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि एक महिला अलग-अलग नामों और दस्तावेजों का इस्तेमाल करके NRLM और जिला पंचायत, दोनों के लिए काम कर रही है. शिकायत में जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल को लेकर शक जताया गया है और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. जांच के बारे में जिला पंचायत के CEO शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच का काम अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी(एडिशनल CEO) को सौंपा गया था. वहीं DPM (NRLM) पुष्पेंद्र सिंह ने भी पुष्टि की कि पूरे मामले की जांच ज़िला पंचायत के एडिशनल CEO कर रहे हैं.
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