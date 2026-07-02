न बारिश से राहत...न खाद का इंतजाम, सीधी में दोहरी मार से जूझ रहे किसान

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Sidhi Fertilizer Shortage News: सीधी जिले में किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक ओर मानसून की बेरुखी से खेत सूखे पड़े हैं, तो दूसरी ओर खाद वितरण की नई व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. डीएपी खाद की कमी, ई-टोकन और फार्मर आईडी की अनिवार्यता ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है.
वहीं सीधी जिले में बारिश नहीं होने से खरीफ की बुवाई प्रभावित हो रही है. किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन पर्याप्त बारिश न होने से खेत सूख रहे हैं. ऐसे में जिन किसानों ने किसी तरह बुवाई की तैयारी की है, उन्हें अब खाद के लिए लंबी मशक्कत करनी पड़ रही है.
खाद लेने में भारी दिक्कतें
खाद वितरण की नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को फार्मर आईडी और खेत के खसरा नंबर के आधार पर ई-टोकन जारी किए जा रहे हैं. जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है, उन्हें खाद लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण और अशिक्षित किसानों के लिए यह प्रक्रिया और भी कठिन साबित हो रही है. पहले आधार कार्ड और ऋण पुस्तिका के आधार पर आसानी से खाद मिल जाती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था ने परेशानी बढ़ा दी है.
किसानों पर आर्थिक बोझ
किसानों का कहना है कि जिले में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है. इसकी जगह एनपीके खाद दी जा रही है. किसानों का आरोप है कि जहां मूल्य सूची में कीमत लगभग 1900 रुपये दर्शाई गई है, वहीं रसीद 2450 रुपये की काटी जा रही है. इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.
खाद केंद्रों का निरीक्षण
इसको लेकर कलेक्टर विकास मिश्रा का कहना है कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है. किसानों को ई-टोकन के माध्यम से खाद वितरित की जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोक सेवा केंद्रों की मदद ली जा रही है और कृषि विभाग ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है. साथ ही सभी खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा रहा है.
सरकार पर लगाए आरोप
वहीं शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष विवेक पांडे ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार केवल औपचारिकताएं निभा रही हैं. आधा बारिश का मौसम बीत चुका है, लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं हुई. जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ का असर भी मौसम पर दिखाई दे रहा है. उनका कहना है कि फार्मर आईडी और ई-टोकन की व्यवस्था के कारण हजारों किसान खाद से वंचित हो रहे हैं, खासकर वे किसान जो तकनीकी जानकारी या मोबाइल सुविधा से दूर हैं.
कब होगा इनका समाधान
बहरहाल बारिश की कमी, खाद की उपलब्धता को लेकर उठते सवाल और नई वितरण व्यवस्था की जटिलताओं के बीच सीधी का किसान दोहरी मार झेल रहा है. अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किसानों की समस्याओं का कितना जल्दी समाधान कर पाता है, ताकि खरीफ सीजन प्रभावित न हो.
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