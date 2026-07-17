एक FIR दर्ज कराने के लिए पीड़ित को झेलने पड़े 3 साल, जब दो बार हुआ लोकायुक्त का 'ट्रैप' तब जागी पुलिस!

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें कथित धोखाधड़ी के पीड़ित को एफआईआर दर्ज कराने के लिए करीब तीन साल तक संघर्ष करना पड़ा. पीड़ित का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर उससे रिश्वत मांगी गई. दो अलग-अलग लोकायुक्त ट्रैप कार्रवाई के बाद आखिरकार मझौली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.
दोस्त की मदद करना पड़ा भारी
मझौली थाना क्षेत्र के टेकर गांव निवासी पंकज कुमार तिवारी ने बताया कि उनके परिचित राजमणि पाण्डेय ने बेटी की शादी के लिए आर्थिक परेशानी बताकर ब्यौहारी स्थित अपना मकान बेचने की बात कही. दोनों पक्षों के बीच करीब 15 लाख रुपये में सौदा तय हुआ. पीड़ित के अनुसार, रजिस्ट्री से पहले 9.50 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से अदा किए गए और शेष राशि के लिए चेक दिए गए. बाद में आरोपियों ने पहले दिए गए चेक के गुम होने की बात कहकर नए चेक जारी करवा लिए.
चेक बदलवाकर कथित धोखाधड़ी
शिकायत के मुताबिक, पहले 4.50 लाख और फिर 1 लाख रुपये के दो चेक लिए गए. इसके बाद दोनों चेक वापस करने के बजाय एकमुश्त 5.50 लाख रुपये का नया चेक भी ले लिया गया. पीड़ित का आरोप है कि पुराने चेक वापस नहीं किए गए और बाद में उन्हीं चेकों को बैंक में लगाकर बाउंस कराया गया. इसके आधार पर कानूनी नोटिस भेजकर कथित रूप से धोखाधड़ी की गई. पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने विश्वास में लेने के लिए शपथ पत्र भी दिए थे.
तीन साल तक नहीं दर्ज हुई FIR
पंकज तिवारी का आरोप है कि उन्होंने मामले की शिकायत मझौली थाने में की थी, लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने न्यायालय में परिवाद भी दायर किया, जो अभी लंबित है उनका दावा है कि पुलिस स्तर पर मामला लगातार लंबित रखा गया और एफआईआर दर्ज नहीं की गई.
दो लोकायुक्त कार्रवाई के बाद दर्ज हुआ केस
पीड़ित के अनुसार, कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की. शिकायत के बाद हुई दो अलग-अलग लोकायुक्त ट्रैप कार्रवाई में पहले एएसआई कमलेश त्रिपाठी और बाद में अभियोजन अधिकारी राजकुमार रावत भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए.
इसके बाद 14 जुलाई 2026 को मझौली थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 0460/2026 दर्ज करते हुए राजमणि पाण्डेय, अनीता पाण्डेय और किरण पाण्डेय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप पीड़ित का आरोप है कि मामले में पहले भी राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्रवाई नहीं हुई. उनका कहना है कि अलग-अलग अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई और कार्रवाई के बदले रिश्वत की मांग की जाती रही.