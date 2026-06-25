Add Zee Business As A Preferred Source
App

8 पद...25 कॉल लेटर, परीक्षा देने पहुंची सिर्फ 1 उम्मीदवार, सीधी की वनरक्षक भर्ती बनी चर्चा का विषय

Sidhi Job News: सीधी में वनरक्षक भर्ती में 8 पदों के लिए 25 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन केवल एक महिला ही परीक्षा में पहुंची. पुरुष अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जिससे 7 पद खाली रह गए. अब इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 25, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:00 PM IST
8 पद...25 कॉल लेटर, परीक्षा देने पहुंची सिर्फ 1 उम्मीदवार, सीधी की वनरक्षक भर्ती बनी चर्चा का विषय
Image Credit: Sidhi Forest Guard RecruitmentSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Adarsh Gautam

Adarsh Gautam

आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
HC ने दी ताजिया कमेटी को बड़ी राहत, 5 दिन के लिए सरकारी इमामबाड़ा सौंपने के निर्देश
dhar news hindi1 hr ago
2
Singrauli Crime News2 hrs ago
3
Mohan Yadav3 hrs ago
4
Narmadapuram news10:08 AM IST
5
indore news8:40 AM IST