8 पद...25 कॉल लेटर, परीक्षा देने पहुंची सिर्फ 1 उम्मीदवार, सीधी की वनरक्षक भर्ती बनी चर्चा का विषय

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Sidhi Forest Guard Recruitment: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली स्थिति सामने आई. पिछड़ी आदिम जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया समुदाय के लिए निकाली गई विशेष भर्ती में 8 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन चयन प्रक्रिया में शामिल होने केवल एक महिला अभ्यर्थी ही पहुंची. परिणामस्वरूप 7 पद रिक्त रह गए.
मिली जानकारी के मुताबिक, वन विभाग की तरफ से वर्ष 2026 की विशेष भर्ती के तहत वन मंडल सीधी में कुल 8 वनरक्षक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. इनमें 5 सामान्य (ओपन), 1 पद भूतपूर्व सैनिक, 2 होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के पद शामिल बताए जा रहे हैं.
25 अभ्यर्थियों को भेजा कॉल लेटर
बता दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 25 पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मापजोख और पैदल चाल परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए गए थे. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देश पर चयन प्रक्रिया के लिए विशेष समिति गठित की गई थी. समिति की निगरानी में 23 जून को भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई.
सिर्फ एक महिला अभ्यर्थी पहुंची
निर्धारित तिथि पर दस्तावेज परीक्षण और शारीरिक मापजोख के लिए केवल एक महिला अभ्यर्थी उपस्थित हुई. खास बात यह रही कि वह सीधी जिले की नहीं, बल्कि उमरिया जिले की निवासी थी.
पुरुष अभ्यर्थियों में कोई नहीं आया
अगले दिन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयोजित पैदल चाल और शारीरिक परीक्षा में एक भी उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुआ. इस कारण भर्ती प्रक्रिया में अधिकांश पद खाली रह गए और विभाग को अपेक्षित प्रतिस्पर्धा नहीं मिल सकी.
अब उठ रहे हैं सवाल
25 पात्र अभ्यर्थियों में से अधिकांश परीक्षा में क्यों नहीं पहुंचे? क्या दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक सूचना प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाई? क्या पात्र उम्मीदवारों की संख्या वास्तव में कम थी? क्या भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को और सरल बनाने की आवश्यकता है?
भर्ती प्रक्रिया पर चर्चाएं
बहरहाल सीधी वन मंडल की यह भर्ती प्रक्रिया प्रशासन और वन विभाग के लिए भी चिंता का विषय बन गई है. 8 पदों के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में केवल एक अभ्यर्थी का पहुंचना यह दर्शाता है कि आदिम जनजातियों के लिए रोजगार योजनाओं की जानकारी और पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है.
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