/सीधी जिला अस्पताल में आफत की बारिश! MCH विंग और ब्लड बैंक के पास सड़ रहा कचरा, इलाज से पहले संक्रमण का खतरा

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले का मुख्य अस्पताल इन दिनों मरीजों को सेहतमंद करने के बजाय खुद बीमारी बांटने का केंद्र बनता नजर आ रहा है. बारिश के इस सीजन में अस्पताल परिसर का सबसे संवेदनशील हिस्सा कहे जाने वाले मदर एंड चाइल्ड हेल्थ (MCH) विंग और ब्लड बैंक के ठीक बगल में खुलेआम कचरे का अंबार लगा हुआ है. हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि गीला कचरा सड़ने से पूरे परिसर में असहनीय दुर्गंध फैल रही है, और यहां से गुजरने वाले मरीजों व तीमारदारों को अपनी नाक पर रूमाल रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
अस्पताल के इसी हिस्से में रोजाना सैकड़ों गर्भवती महिलाएं, प्रसूताएं और नवजात शिशु इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर होती है. ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा के तय मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.
संवेदनशील वार्डों के मुहाने पर बीमारियों का डेरा
जिला अस्पताल के जिस हिस्से में यह कचरा डंप किया जा रहा है, वह तकनीकी और चिकित्सकीय दृष्टि से बेहद सुरक्षित होना चाहिए. एमसीएच (MCH) विंग में जहां हर दिन बच्चों का जन्म और उनका नाजुक इलाज होता है, वहीं बगल के ब्लड बैंक में गंभीर मरीजों के लिए खून की व्यवस्था की जाती है.
बारिश के पानी में भीगकर सड़ रहे इस कचरे पर भिनभिनाती मक्खियां और पनपते मच्छरों के कारण डेंगू, मलेरिया और गंभीर वायरल संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ गया है. बायोमेडिकल वेस्ट और सामान्य कचरे के निस्तारण के कड़े वैज्ञानिक नियमों के बावजूद, अस्पताल प्रशासन की नाक के नीचे खुले में कचरा फेंकना सीधे तौर पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने जैसा है.
कागजी नोटिसों के खेल में उलझी सफाई व्यवस्था
अस्पताल के भीतर और बाहर से जुड़े सूत्रों की मानें तो सीधी जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था लंबे समय से ठेकेदारी प्रथा और मनमानी की भेंट चढ़ी हुई है. स्थानीय स्तर पर लगातार हो रही शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया ढुलमुल ही रहा है. हर बार शिकायत होने पर औपचारिकता के लिए नोटिस तो जारी किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई ठोस असर कभी दिखाई नहीं दिया. इस अव्यवस्था ने स्वास्थ्य विभाग के उन दावों और जागरूकता अभियानों पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिनमें विभाग आम जनता को बारिश के मौसम में साफ-सफाई रखने की नसीहतें देता फिरता है.
टेंडर निरस्त, नए ठेकेदार से आस
इस पूरे मामले पर जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एस.बी. खरे से बात की गई, तो उन्होंने सफाई व्यवस्था के पटरी से उतरने की बात स्वीकार की. सिविल सर्जन ने बताया, 'एमसीएच विंग और ब्लड बैंक के पास जमा हो रहे कचरे को लेकर संबंधित सफाई संविदाकार (ठेकेदार) को कई बार नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी. सुधार न होने पर आखिरकार पुराने ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर दिया गया है. अब नए संविदाकार का चयन कर लिया गया है, जो जल्द ही अस्पताल की सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे. उम्मीद है कि इसके बाद स्थिति में सुधार आएगा.'