/1200 की क्षमता, पढ़ रहीं 1630 छात्राएं... सीधी के सरकारी स्कूल का जर्जर हाल, टपकती छत के नीचे डर के साए में बेटियां

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मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सीधी जिले का संदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत बयां कर रहा है. करीब 60 साल पुराने इस भवन में पढ़ने वाली 1630 छात्राएं हर दिन डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. बारिश शुरू होते ही कक्षाओं की छत टपकने लगती है, फर्श पर पानी भर जाता है और छात्राओं की किताबें-कॉपियां भीग जाती हैं.
1966 में बना था विद्यालय, अब भवन हो चुका है जर्जर
विद्यालय का निर्माण वर्ष 1966 में हुआ था. समय के साथ भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है. कई कमरों की छत से लगातार पानी रिसता है, जिससे पढ़ाई बाधित होती है. बारिश के दिनों में छात्राओं को भीगते हुए पढ़ाई करनी पड़ती है और हादसे का खतरा भी बना रहता है.
क्षमता 1200 की, पढ़ रही हैं 1630 छात्राएं
विद्यालय भवन की क्षमता करीब 1200 छात्राओं की है, जबकि वर्तमान में यहां 1630 छात्राएं अध्ययनरत हैं. यानी क्षमता से लगभग 430 छात्राएं अधिक हैं. जगह की कमी के कारण कई कक्षाओं में छात्राओं को एक ही बेंच पर अधिक संख्या में बैठना पड़ता है, जबकि कुछ छात्राएं खड़े होकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो जाती हैं.
छात्राओं ने बताई परेशानी
विद्यालय की छात्राओं ने बताया कि बारिश के दौरान कक्षाओं में पानी भर जाता है. छत से पानी टपकने के कारण किताबें, कॉपियां और स्कूल बैग भीग जाते हैं. कई बार पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ती है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है.
वर्षों से भेजे जा रहे हैं पत्र
विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षिका आरती पांडे के अनुसार, भवन अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है. वर्ष 2022-23 से लगातार शासन को जर्जर भवन के संबंध में पत्र भेजे जा रहे हैं. जवाब में केवल यह बताया जाता है कि नया भवन निर्माणाधीन है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है. उनका कहना है कि यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए.
नया भवन निर्माणाधीन, लेकिन काम धीमा
जिला प्रशासन का कहना है कि सीएम राइज संदीपनी विद्यालय का नया भवन निर्माणाधीन है. हालांकि निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी है. कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. विद्यालय की स्थिति का निरीक्षण कराया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी वहां मरम्मत सहित अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी.
बड़ा सवाल
सरकार बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित शिक्षण वातावरण को लेकर लगातार योजनाएं चला रही है, लेकिन सीधी का यह विद्यालय कई सवाल खड़े करता है. आखिर 1600 से अधिक छात्राओं को कब तक जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ेगी? क्या नया भवन बनने से पहले ही प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान करेगा, या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा?