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1200 की क्षमता, पढ़ रहीं 1630 छात्राएं... सीधी के सरकारी स्कूल का जर्जर हाल, टपकती छत के नीचे डर के साए में बेटियां

मध्य प्रदेश के सीधी की 1600 से अधिक बेटियां जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं. बारिश में टपकती छत और जलभराव से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि 60 साल पुराने जर्जर स्कूल में बारिश शुरू होते ही छत टपकने लगती है और फर्श पर पानी भर जाता है.

Written ByAdarsh Gautam
Published: Jul 15, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:26 PM IST
1200 की क्षमता, पढ़ रहीं 1630 छात्राएं... सीधी के सरकारी स्कूल का जर्जर हाल, टपकती छत के नीचे डर के साए में बेटियां

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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