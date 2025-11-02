वाह रे इंजीनियर! बीच सड़क ठोक दिया हैंडपंप, नींद में अधिकारी, अब मंत्री ने लगाई फटकार

Sidhi Hand Pump Issue: जिला सीधी के डोल कोठार गांव में लापरवाही की ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क के बीचोंबीच ही हैंडपंप लगा दिया गया. खबरें आने के बावजूद विभाग के अधिकारी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है. अब यह मामला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की राज्यमंत्री राधा सिंह तक पहुंच गया है. मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है.

डोल कोठार गांव, जो जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है, में सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार और इंजीनियरों ने सड़क के बीच में ही हैंडपंप बनवा दिया. इतना ही नहीं, हैंडपंप के चारों ओर आरसीसी खंभे भी लगा दिए गए, जिससे सड़क बेहद संकरी हो गई है. परिणामस्वरूप आए दिन राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं. ग्रामीणों ने निर्माण के वक्त आपत्ति जताई थी और हैंडपंप को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन ठेकेदार और संबंधित इंजीनियर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया.

दोषियों पर होगी कार्रवाई

यह इलाका बैगा बस्ती के नाम से जाना जाता है, जहां करीब 40 से अधिक परिवार रहते हैं. उनकी पेयजल आपूर्ति इसी हैंडपंप से होती है. ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें सड़क और पानी में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है, क्योंकि हैंडपंप बीच सड़क पर बना होने से हादसे का खतरा बढ़ गया है. मीडिया द्वारा पूछे जाने पर राज्यमंत्री राधा सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और जांच कर दोषियों को सजा दी जाएगी. ग्रामीणों को उम्मीद है कि मंत्री के हस्तक्षेप से अब जिम्मेदार अधिकारी हरकत में आएंगे और सड़क से हैंडपंप हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी. (रिपोर्टः आदर्श गौतम, सीधी)

