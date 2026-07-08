/MP: थाने में घुसकर हेड कांस्टेबल पर लाठी से जानलेवा हमला, सिर में आए 8 टांके; आरोपी मानसिक रूप से कमजोर

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक बेहद हैरान करने वाली वारदात सामने आई है. जिले के भुईमाड़ थाना परिसर के भीतर घुसकर एक युवक ने ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक (हेड कांस्टेबल) पर लाठी से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया. इस अचानक हुए हमले में प्रधान आरक्षक का सिर फट गया, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराना पड़ा है, जहां उनके सिर में 8 टांके आए हैं. हालांकि, वारदात के बाद जब पुलिस ने आरोपी को दबोचा और उसकी पृष्ठभूमि खंगाली, तो जो सच सामने आया उसने खुद पुलिस को भी चौंका दिया है.
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह दुस्साहसिक घटना सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे की है. गैवटा गांव का रहने वाला 22 वर्षीय युवक ओमप्रकाश दुबे अचानक भुईमाड़ थाने के भीतर दाखिल हुआ. वह अपने हाथ में एक मजबूत लाठी लिए हुए था. थाने में घुसते ही उसने बिना किसी कारण के थाना प्रभारी के कक्ष के बाहर लगे दरवाजे और खिड़कियों पर लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया और जोर-जोर से हंगामा मचाने लगा.
थाने के भीतर शोर-शराबा और तोड़फोड़ की आवाज सुनकर वहां तैनात प्रधान आरक्षक बलबीर निखरे तुरंत बाहर आए. उन्होंने जब युवक को रोकने की कोशिश की और उससे इस हुड़दंग का कारण पूछना चाहना, तो आरोपी ओमप्रकाश ने आव देखा न ताव, सीधे प्रधान आरक्षक पर ही हमला बोल दिया. आरोपी ने पहले उनके पैरों पर लाठी मारी और फिर सीधे सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे प्रधान आरक्षक बलबीर वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े.
सीधी एसपी संतोष कोरी का आधिकारिक बयान
इस पूरी वारदात और आरोपी की स्थिति की जानकारी देते हुए सीधी पुलिस अधीक्षक (SP) संतोष कोरी ने बताया, 'हमें सूचना मिली थी कि भुईमाड़ थाने में एक व्यक्ति आया और बाहर से जोर-जोर से लाठी-डंडा पटकने लगा. उसे देखने के लिए वहां उपस्थित हमारे प्रधान आरक्षक बलबीर बाहर आए और उससे पूछा कि क्या बात है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, आरोपी ने अचानक लाठी से उन पर हमला कर दिया. हमले में आरक्षक के पैर और सिर पर चोट लगी है. बाकी स्टाफ की मदद से आरोपी को तत्काल मौके पर ही पकड़ लिया गया और उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल वारंट पर जेल भेज दिया गया है.'
एसपी संतोष कोरी ने आगे बताया, 'आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. पूछताछ और परिजनों से पता चला है कि वह मानसिक रूप से कुछ कमजोर भी है, जिसकी अभी और जांच की जा रही है. घायल आरक्षक की स्थिति अभी ठीक है और वह खतरे से बाहर हैं. चूंकि सिर पर चोट लगी है और वह वाइटल पार्ट है, इसलिए पूरी सतर्कता बरतते हुए हम उनका सीटी स्कैन और अग्रिम इलाज करवा रहे हैं. फिलहाल कोई गंभीर स्थिति नहीं है.'
वारदात ने खोली भुईमाड़ थाने में संसाधनों की पोल
थाना परिसर के भीतर हुई इस वारदात ने स्थानीय स्तर पर पुलिस की सुरक्षा और संसाधनों की भारी कमी को भी उजागर कर दिया है. दरअसल, भुईमाड़ थाना क्षेत्र करीब 15 हजार से अधिक की विशाल आबादी की सुरक्षा संभालता है, लेकिन इस बड़े इलाके के लिए थाने में महज 11 पुलिसकर्मी तैनात हैं. इतना ही नहीं, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थाने में केवल एक वाहन है और उसका भी कोई स्थायी चालक (ड्राइवर) नहीं है. इस सुदूर अंचल में आपातकालीन सेवा 112 की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है. ऐसे में थाना परिसर के अंदर ही जवान का लहूलुहान होना पुलिसिंग की व्यावहारिक चुनौतियों और सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर गया है.