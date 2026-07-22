/सीधी में ऑटो और पिकअप की आमने-सामने टक्कर, 12 यात्री घायल, गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी

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Sidhi Road Accident News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कुकुड़ीझर गांव के पास यात्रियों से भरे ऑटो और पिकअप वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में करीब 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें आधा दर्जन की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है.
हादसे के बाद मची चीख-पुकार
टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और डायल-112 पुलिस को सूचना दी.
सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भिजवाया. चिकित्सकों की निगरानी में सभी का इलाज जारी है. गंभीर रूप से घायल मरीजों की स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
पिकअप चालक मौके से फरार
हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने बताया कि घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि तेज रफ्तार दुर्घटना का मुख्य कारण थी, हालांकि असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी.
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