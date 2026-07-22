/सीधी में ऑटो और पिकअप की आमने-सामने टक्कर, 12 यात्री घायल, गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी

पिकअप चालक मौके से फरार

हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने बताया कि घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि तेज रफ्तार दुर्घटना का मुख्य कारण थी, हालांकि असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी.