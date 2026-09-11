/सीधी अस्पतालों के हालात खराब! कहीं पंखे बंद तो कहीं कर्मचारी लेट, ड्रिप लेकर पैदल वार्ड पहुंची महिला मरीज

राज्य चुनें
Sidhi Health News: सीधी जिले की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं. अलग-अलग अस्पतालों से सामने आई शिकायतें मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठा रही हैं. मझौली अस्पताल में मरीज गर्मी में परेशान हैं, सेमरिया में कर्मचारियों के समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचने के आरोप हैं, जबकि जिला अस्पताल सीधी में ब्लीडिंग से परेशान एक महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला. महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह हाथ में ड्रिप लगाए परिजनों के सहारे पैदल महिला वार्ड की ओर जाती दिखाई दे रही है.
ब्लीडिंग से परेशान महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर मामला जिला अस्पताल सीधी का बताया जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम गोडाही निवासी राजकली कुशवाहा की गुरुवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. महिला को ब्लीडिंग की शिकायत के बाद परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया लेकर पहुंचे. हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल सीधी रेफर किया गया.
बेड को लेकर परेशानी की बात
महिला ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे उसे पुराने अस्पताल भवन से नए अस्पताल स्थित महिला वार्ड में शिफ्ट किया जाना था. आरोप है कि इस दौरान उसे स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया. इसके बाद महिला हाथ में ड्रिप लगाए परिजनों के सहारे करीब 100 मीटर पैदल चलकर महिला वार्ड तक पहुंची. इस दौरान अस्पताल का कोई वार्ड बॉय या अन्य कर्मचारी उसके साथ नजर नहीं आया. अस्पताल पहुंचने के बाद भी बेड को लेकर परेशानी की बात सामने आई. बाद में परिजन महिला को निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसका इलाज कराया गया. मझौली अस्पताल में पंखे बंद होने की शिकायत उधर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में भी मरीजों और उनके अटेंडरों को परेशानी का सामना करने की शिकायत सामने आई है.
अस्पताल में कई पंखे बंद पड़े
आरोप है कि अस्पताल में पंखों के स्विच चालू होने के बावजूद कई पंखे बंद पड़े हैं. गर्मी के बीच मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है. मरीजों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के साथ-साथ उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है. सेमरिया में कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचने का आरोप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में भी ड्यूटी व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं. आरोप है कि सुबह 9 बजे ड्यूटी का निर्धारित समय होने के बावजूद डॉक्टर, नर्स और ओपीडी से जुड़े कर्मचारी करीब 10 बजे अस्पताल पहुंचते हैं. अगर यह स्थिति नियमित है, तो सुबह अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को इलाज के लिए कर्मचारियों का इंतजार करना पड़ता है.
व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश
पूरे मामले को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक खरे ने बताया कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. लगातार अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उन्होंने सिविल सर्जन डॉ. दीपा रानी के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां कई कमियां सामने आईं. अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं.
दोषियों पर कार्रवाई की बात
साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सवालों के घेरे में स्वास्थ्य व्यवस्था एक तरफ सरकार सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है, वहीं सीधी से सामने आ रही ये तस्वीरें जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है, जब गंभीर हालत में मरीज को स्ट्रेचर तक न मिले, अस्पताल में पंखे बंद हों और ड्यूटी के समय कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर शिकायतें हों, तो आखिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन तय करेगा?