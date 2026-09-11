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सीधी अस्पतालों के हालात खराब! कहीं पंखे बंद तो कहीं कर्मचारी लेट, ड्रिप लेकर पैदल वार्ड पहुंची महिला मरीज

Sidhi Hospital News: सीधी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिले के कई अस्पतालों में मरीजों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. वहीं कई जगहों पर मरीज गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं.

Written ByAdarsh Gautam
Published: Sep 11, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:30 PM IST
सीधी अस्पतालों के हालात खराब! कहीं पंखे बंद तो कहीं कर्मचारी लेट, ड्रिप लेकर पैदल वार्ड पहुंची महिला मरीज
Image Credit: ZEE MEDIA

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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