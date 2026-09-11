/सीधी अस्पतालों के हालात खराब! कहीं पंखे बंद तो कहीं कर्मचारी लेट, ड्रिप लेकर पैदल वार्ड पहुंची महिला मरीज

बेड को लेकर परेशानी की बात

महिला ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे उसे पुराने अस्पताल भवन से नए अस्पताल स्थित महिला वार्ड में शिफ्ट किया जाना था. आरोप है कि इस दौरान उसे स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया. इसके बाद महिला हाथ में ड्रिप लगाए परिजनों के सहारे करीब 100 मीटर पैदल चलकर महिला वार्ड तक पहुंची. इस दौरान अस्पताल का कोई वार्ड बॉय या अन्य कर्मचारी उसके साथ नजर नहीं आया. अस्पताल पहुंचने के बाद भी बेड को लेकर परेशानी की बात सामने आई. बाद में परिजन महिला को निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसका इलाज कराया गया. मझौली अस्पताल में पंखे बंद होने की शिकायत उधर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में भी मरीजों और उनके अटेंडरों को परेशानी का सामना करने की शिकायत सामने आई है.