/डेढ़ महीने बाद भी अधर में पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल की प्रतिमा, न हटाई गई और न पूरा हुआ निर्माण कार्य, आधी रात मूर्ति लगाने के बाद शुरू हुआ था विवाद

राज्य चुनें
सीधी शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्टहाउस के सामने पूर्व मंत्री एवं सात बार सीधी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे इंद्रजीत कुमार पटेल की प्रतिमा को लेकर शुरू हुआ विवाद डेढ़ माह बाद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका. बिना अनुमति देर रात प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद जिस मामले में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी, उसी मामले में अब न तो प्रतिमा हटाई गई है और न ही प्रतिमा स्थल का अधूरा निर्माण कार्य पूरा कराया गया है.
प्रतिमा स्थापना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए थे. उस समय माना जा रहा था कि बिना अनुमति स्थापित प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. समर्थकों का कहना है कि वर्ष 2023 में नगर पालिका परिषद से प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव पारित हो चुका था, लेकिन अनुमति की प्रक्रिया लंबित रहने के कारण यह स्थिति बनी. वहीं प्रशासन की ओर से अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिमा को हटाया जाएगा या विधिवत स्थापना की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी.
दो साल से अधूरा पड़ा है निर्माण कार्य
प्रतिमा स्थल पर निर्माण कार्य करीब दो वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है. प्रतिमा स्थापित होने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं कराया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन को इस स्थान पर कोई कानूनी या प्रशासनिक आपत्ति है तो स्पष्ट निर्णय लेते हुए प्रतिमा हटाई जाए. यदि प्रतिमा को वहीं स्थापित रखना है तो निर्माण कार्य पूरा कर विधिवत अनावरण कराया जाए.
एक माह तक तैनात रही पुलिस
प्रतिमा स्थापना के बाद करीब एक माह तक मौके पर पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने. अब पुलिस बल हटा लिया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से मामले में कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है. इससे स्थानीय लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन की मंशा क्या है और यह मामला कब तक लंबित रहेगा.
जनता का सवाल
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लंबे समय तक किसी विवादित स्थिति को अधर में रखना उचित नहीं है. प्रशासन को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कि या तो प्रतिमा हटाई जाए या फिर अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कर वैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रतिमा का विधिवत अनावरण कराया जाए.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट