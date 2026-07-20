/डेढ़ महीने बाद भी अधर में पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल की प्रतिमा, न हटाई गई और न पूरा हुआ निर्माण कार्य, आधी रात मूर्ति लगाने के बाद शुरू हुआ था विवाद

प्रतिमा स्थापना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए थे. उस समय माना जा रहा था कि बिना अनुमति स्थापित प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. समर्थकों का कहना है कि वर्ष 2023 में नगर पालिका परिषद से प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव पारित हो चुका था, लेकिन अनुमति की प्रक्रिया लंबित रहने के कारण यह स्थिति बनी. वहीं प्रशासन की ओर से अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिमा को हटाया जाएगा या विधिवत स्थापना की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी.