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डेढ़ महीने बाद भी अधर में पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल की प्रतिमा, न हटाई गई और न पूरा हुआ निर्माण कार्य, आधी रात मूर्ति लगाने के बाद शुरू हुआ था विवाद

सीधी में पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक रहे इंद्रजीत पटेल की प्रतिमा को लेकर शुरू हुए विवाद डेढ़ महीने बाद भी नहीं सुलझा है. बिना अनुमति स्थापित की गई प्रतिमा न हटाई गई है और न ही उसके स्थल का अधूरा निर्माण कार्य पूरा किया गया है.

Written ByAdarsh Gautam
Published: Jul 20, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:11 PM IST
डेढ़ महीने बाद भी अधर में पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल की प्रतिमा, न हटाई गई और न पूरा हुआ निर्माण कार्य, आधी रात मूर्ति लगाने के बाद शुरू हुआ था विवाद

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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