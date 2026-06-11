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सीधी में आधी रात को 'सियासी संग्राम'! प्रतिमा पर बवाल पर कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने

Sidhi Politics News: सीधी में पूर्व मंत्री और सात बार विधायक रहे स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा स्थापना को लेकर सियासत तेज हो गई है. वहीं इसको लेकर बीजेपी-कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. आइए जानते हैं, कि यह पूरा मामला क्या है.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 11, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:52 PM IST
सीधी में आधी रात को 'सियासी संग्राम'! प्रतिमा पर बवाल पर कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने
Image Credit: Sidhi Statue Controversy

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