सीधी में आधी रात को 'सियासी संग्राम'! प्रतिमा पर बवाल पर कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने

Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पूर्व मंत्री और सात बार विधायक रहे स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार की मूर्ति स्थापना पर बीजेपी-कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं. प्रतिमा की स्थापना को कांग्रेस वैधानिक प्रक्रिया के तहत सम्मान बता रही है. जबकि बीजेपी इसे जननेता का अपमान करार दे रही है. आधी रात को हुई प्रतिमा स्थापना के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ गया है. वहीं प्रशासन ने धारा 163 का लागू कर दी है.



दरअसल, सीधी के पीएचई कार्यालय परिसर में देर रात स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा स्थापित की गई. सुबह होते ही प्रशासन हरकत में आ गया और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया. साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई. इसके बाद मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया. कांग्रेस नेता एवं अधिवक्ता विनोद वर्मा का कहना है कि यह कोई चोरी-छिपे किया गया कार्य नहीं था, बल्कि प्रतिमा स्थापना की प्रक्रिया वर्षों से चल रही थी और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज व अनुमतियां पहले से मौजूद थीं. उनके मुताबिक पूरी प्रक्रिया वैधानिक तरीके से पूरी की गई है.



बीजेपी ने क्या कहा?

वहीं कांग्रेस का दावा है कि प्रतिमा स्थापना से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली गई थीं, लेकिन बीजेपी इस दावे से सहमत नहीं है. बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निशांत मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार पूरे प्रदेश के सम्मानित जननेता थे और उनकी प्रतिमा का अनावरण खुले मंच से तथा सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए था. उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में प्रतिमा स्थापित करना उनके सम्मान के अनुरूप नहीं है.