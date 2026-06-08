झुमरिया हत्याकंड में बड़ा खुलासा, पिता समेत 4 गिरफ्तार, जानिए क्यों हुआ था ये पूरा विवाद?

परिवारिक विवाद के चलते हत्याकांड

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जमीन और मकान निर्माण को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद ही इस हत्याकांड की मुख्य वजह है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है. यह घटना एक बार फिर बताती है कि संपत्ति और जमीन को लेकर बढ़ते पारिवारिक विवाद किस तरह रिश्तों को खत्म कर रहे हैं. जिस परिवार में साथ रहने और एक-दूसरे का सहारा बनने की उम्मीद होती है, वहीं विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली. फिलहाल बहरी पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर है कि इस हत्याकांड से जुड़े और कौन से तथ्य सामने आते हैं.