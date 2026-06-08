झुमरिया हत्याकंड में बड़ा खुलासा, पिता समेत 4 गिरफ्तार, जानिए क्यों हुआ था ये पूरा विवाद?

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Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत झुमरिया गांव में पारिवारिक विवाद ने ऐसा खूनी मोड़ लिया कि एक बेटे की जान चली गई. मकान निर्माण और जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार हत्या में बदल गया. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, 38 वर्षीय भोला साकेत का अपने पिता और अन्य परिजनों के साथ मकान निर्माण तथा भूमि संबंधी विवाद चल रहा था. रविवार को विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया. आरोप है कि भोला साकेत के साथ डंडों और हाथ-मुक्कों से बेरहमी से मारपीट की गई. गंभीर चोटों के कारण वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा और बाद में उसकी मौत हो गई.
चार आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही बहरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मृतक के चाचा परमेश्वर साकेत की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया. पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में विशेश्वर साकेत, केमली साकेत, समुखिया साकेत और वंशबहादुर साकेत शामिल हैं. वहीं एक अन्य आरोपी जग्यलाल उर्फ कल्लू साकेत अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
परिवारिक विवाद के चलते हत्याकांड
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जमीन और मकान निर्माण को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद ही इस हत्याकांड की मुख्य वजह है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है. यह घटना एक बार फिर बताती है कि संपत्ति और जमीन को लेकर बढ़ते पारिवारिक विवाद किस तरह रिश्तों को खत्म कर रहे हैं. जिस परिवार में साथ रहने और एक-दूसरे का सहारा बनने की उम्मीद होती है, वहीं विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली. फिलहाल बहरी पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर है कि इस हत्याकांड से जुड़े और कौन से तथ्य सामने आते हैं.
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