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झुमरिया हत्याकंड में बड़ा खुलासा, पिता समेत 4 गिरफ्तार, जानिए क्यों हुआ था ये पूरा विवाद?

Jhumariya Murder Case: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के झुमरिया गांव में जमीन और मकान निर्माण को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मारपीट में 38 वर्षीय भोला साकेत की मौत हो गई. पुलिस ने हत्या के मामले में पिता समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 08, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:42 PM IST
झुमरिया हत्याकंड में बड़ा खुलासा, पिता समेत 4 गिरफ्तार, जानिए क्यों हुआ था ये पूरा विवाद?
Image Credit: Jhumariya Murder Case

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