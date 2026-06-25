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सोन नदी में समाए दो युवक! शादी समारोह की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं

Sidhi News: सीधी जिले के केतकिन घाट पर सोन नदी में नहाने गए दो युवक लापता हो गए. आशंका है कि वे तेज बहाव में डूब गए. SDRF और पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक दोनों का पता नहीं चल सका है.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 25, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:25 PM IST
सोन नदी में समाए दो युवक! शादी समारोह की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं
Image Credit: Sidhi Accident NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Adarsh Gautam

Adarsh Gautam

आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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