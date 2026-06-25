सोन नदी में समाए दो युवक! शादी समारोह की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं

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Sidhi Accident News: सीधी जिले के सिहावल क्षेत्र के बहरी स्थित केतकिन घाट में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सोन नदी में नहाने गए दो युवक अचानक लापता हो गए. आशंका जताई जा रही है कि दोनों युवक नदी के गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गए. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि परिजनों और ग्रामीणों की आंखें अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों युवक गांव में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. शादी की खुशियों के बीच सुबह वे सोन नदी के प्रसिद्ध केतकिन घाट पर नहाने पहुंचे. मौसम सामान्य था और नदी का बहाव ऊपर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों युवक गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते लापता हो गए.
देखते ही देखते मच गई चीख-पुकार
घाट पर मौजूद लोगों ने जब युवकों को पानी में डूबते देखा तो उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी के तेज बहाव और गहराई के कारण कोई सफलता नहीं मिल सकी. कुछ ही पलों में वहां चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना तत्काल पुलिस और प्रशासन को दी गई.
मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से शुरुआती तलाश शुरू की गई, लेकिन नदी के तेज बहाव ने रेस्क्यू कार्य को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया. इसके बाद विशेष बचाव दल SDRF को बुलाया गया.
SDRF ने संभाला मोर्चा
SDRF की टीम ने सोन नदी में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया. नावों और विशेष उपकरणों की मदद से नदी के विभिन्न हिस्सों में तलाश की जा रही है. पुलिस अधिकारियों की निगरानी में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है. टीम हर संभावित स्थान पर खोजबीन कर रही है, ताकि दोनों युवकों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके.
गांव में पसरा सन्नाटा
जहां एक ओर गांव में शादी समारोह की तैयारियां और खुशियां थीं, वहीं इस घटना ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया है. परिजन बदहवास हैं और गांव में चिंता का माहौल बना हुआ है. हर किसी की निगाहें नदी किनारे चल रहे रेस्क्यू अभियान पर टिकी हुई हैं. पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने बताया कि पुलिस और SDRF की संयुक्त टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. युवकों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक दोनों का पता नहीं चल जाता.
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