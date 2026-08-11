सीधी के तीलई गांव में जमीन विवाद को लेकर बवाल, पुलिस पर मारपीट का आरोप, SP से शिकायत

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Sidhi Police News: सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के तीलई गांव से जमीन विवाद से जुड़ा मामला सामने आया है. यहां एक परिवार ने बहरी पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने और जबरन थाने ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है. शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि कथित मारपीट में एक व्यक्ति के कान में चोट लगी और खून निकल आया. मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.
बताया जा रहा है कि तीलई गांव निवासी मोतीलाल मथुरा लोनिया ने कुछ वर्ष पहले जमीन खरीदी थी. इसी जमीन को लेकर हीरालाल लोनिया सहित अन्य लोगों से विवाद चल रहा था. इसी बीच अशोक शुक्ला की ओर से बहरी थाने में चोरी की शिकायत दिए जाने की बात सामने आई. शिकायत के बाद पुलिस मामले में पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई के लिए हीरालाल लोनिया के घर पहुंची.
मारपीट के दौरान लगी चोट
शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने घर पहुंचकर उन्हें थाने चलने के लिए कहा. जब उन्होंने पुलिस के साथ जाने से इनकार किया तो पुलिसकर्मी कथित तौर पर घर के अंदर पहुंच गए और उनके साथ मारपीट की. हीरालाल लोनिया ने आरोप लगाया कि कथित मारपीट के दौरान उनके दाहिने कान में चोट लगी और वहां से खून निकलने लगा. हालांकि, मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता पक्ष के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान दिखाई नहीं दिए. ऐसे में पुलिस पर लगाए गए मारपीट के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है.
निष्पक्ष जांच कराने की मांग
शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें 7 अगस्त 2026 की शाम तक बहरी थाने में बैठाकर रखे रही. इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट फरियादी अब वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचे हैं. बहरी पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट फरियादी पक्ष ने सीधी SP कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी. आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है. साथ ही शिकायतकर्ता ने कहा है कि जांच में यदि कोई पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
जमीन विवाद से जुड़ा मामला
मामले को लेकर एडिशनल SP कमला जोशी ने बताया कि तीलई निवासी हीरालाल लोनिया ने कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया है. उन्होंने बताया कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा है और इसमें चोरी की शिकायत भी सामने आई है. एडिशनल SP के मुताबिक, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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