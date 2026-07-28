/सीधी में सरकारी स्कूल की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा, 10 एकड़ का विद्यालय सिमटकर 3 एकड़ रहा, SDM ने किया निरीक्षण

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में संदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला चर्चा का विषय बन गया है. स्कूल प्रशासन का दावा है कि जमीन माफिया ने स्कूल के नाम दर्ज 10 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे स्कूल के इस्तेमाल लायक जमीन घटकर सिर्फ 3 एकड़ के आसपास रह गई है. शिकायत मिलने के बाद गोपदबनास की SDM प्रिया पाठक ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन पर हालात का जायजा लिया.
सीधी में सरकारी स्कूल की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा
दरअसल, यह पूरा मामला सीधी शहर के संदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां एक सरकारी शिक्षण संस्थान भू-माफियाओं का शिकार हो गया है. आरोप है कि स्कूल की 10 एकड़ से ज़्यादा की कीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है. इस कब्जे की वजह से स्कूल का इस्तेमाल लायक इलाका घटकर सिर्फ 3 एकड़ रह गया है. विद्यालय के प्राचार्य किशन लाल विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों से माफियाओं द्वारा स्कूल की ज़मीन पर धीरे-धीरे कब्जा किया जा रहा था.
SDM ने किया निरीक्षण
मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपदबनास की SDM प्रिया पाठक ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया और जमीनी हालात का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान राजस्व अधिकारियों ने जमीन के बारे में जानकारी भी जुटाई. हालांकि, स्थानीय लोग और स्कूल प्रबंधन नाखुश हैं, क्योंकि निरीक्षण के बाद भी कब्जा हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर कथित कब्जे के मामले को प्रशासन द्वारा जिस तरह से संभाला गया है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.
अवैध कब्जे को हटाने की अपील
स्कूल के प्रिंसिपल किशन लाल विश्वकर्मा के अनुसार, पिछले कुछ सालों में स्कूल की जमीन पर धीरे-धीरे कब्जा किया गया है और अब इसका ज्यादातर हिस्सा अवैध कब्जे में है. उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वे इस अवैध कब्जे को हटाएं और जमीन स्कूल को वापस दिलाएं. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद प्रशासन कब्जा हटाने के लिए कब और क्या कार्रवाई करता है.
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