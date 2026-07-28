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सीधी में सरकारी स्कूल की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा, 10 एकड़ का विद्यालय सिमटकर 3 एकड़ रहा, SDM ने किया निरीक्षण

सीधी स्थित संदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है. विद्यालय प्रबंधन का आरोप है कि स्कूल के नाम दर्ज 10 एकड़ से अधिक भूमि पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया.

Written ByAdarsh GautamEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 28, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:49 AM IST
सीधी में सरकारी स्कूल की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा, 10 एकड़ का विद्यालय सिमटकर 3 एकड़ रहा, SDM ने किया निरीक्षण

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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