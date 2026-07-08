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जमीन के नामांतरण के नाम पर रिश्वत की मांग, रीवा लोकायुक्त ने चपरासी को दबोचा, तहसील परिसर में मचा हड़कंप

Corrupt Peon Arrested: सीधी जिले की गोपद बनास तहसील में लोकायुक्त रीवा की टीम ने बड़ा कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यलय के भृत्य दामोदर प्रसाद को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. कार्रवाई बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Pooja
Published: Jul 08, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:54 PM IST
जमीन के नामांतरण के नाम पर रिश्वत की मांग, रीवा लोकायुक्त ने चपरासी को दबोचा, तहसील परिसर में मचा हड़कंप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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