/जमीन के नामांतरण के नाम पर रिश्वत की मांग, रीवा लोकायुक्त ने चपरासी को दबोचा, तहसील परिसर में मचा हड़कंप

तीन हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

रिश्वत की मांग से परेशान होकर नागेंद्र तिवारी ने रीवा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत का सत्यापन कराने के बाद लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की योजना बनाई. बुधवार को जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी को 3,000 रुपए दिए, पहले से तैनात टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. मौके से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई. लोकायुक्त निरीक्षक रमेश बेहरा ने बताया कि शिकायत सही पाए जाने के बाद ट्रैप कार्रवाई की गई. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि एक भृत्य द्वारा नामांतरण जैसे कार्य के लिए रिश्वत मांगना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. हालांकि, अब तक किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल लोकायुक्त पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.