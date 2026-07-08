/जमीन के नामांतरण के नाम पर रिश्वत की मांग, रीवा लोकायुक्त ने चपरासी को दबोचा, तहसील परिसर में मचा हड़कंप

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Corrupt Peon Arrested: सीधी जिले की गोपद बनास तहसील में बुधवार को लोकायुक्त रीवा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय में पदस्थ भृत्य दामोदर प्रसाद साकेत को 3,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई सुबह करीब 10:30 बजे तहसील कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर की गई. जैसे ही लोकायुक्त टीम ने आरोपी को पकड़ा, पूरे तहसील परिसर में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जुट गई.
जानकारी के मुताबिक, ग्राम खजुरी निवासी नागेंद्र तिवारी की ग्राम बेदुआ में जमीन है. जमीन के नामांतरण और वसीयत (वारिसाना) संबंधी कार्य के लिए उन्होंने जनवरी माह में तहसील कार्यालय में आवेदन किया था. आरोप है कि काम आगे बढ़ाने के बदले लगातार 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी. शिकायतकर्ता का कहना है कि दामोदर प्रसाद साकेत हमेशा बाबू की कुर्सी के पास बैठा मिलता था, इसलिए उन्हें लंबे समय तक यही लगा कि वही बाबू है. बाद में पता चला कि वह तहसील में भृत्य के पद पर पदस्थ है.
तीन हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार
रिश्वत की मांग से परेशान होकर नागेंद्र तिवारी ने रीवा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत का सत्यापन कराने के बाद लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की योजना बनाई. बुधवार को जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी को 3,000 रुपए दिए, पहले से तैनात टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. मौके से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई. लोकायुक्त निरीक्षक रमेश बेहरा ने बताया कि शिकायत सही पाए जाने के बाद ट्रैप कार्रवाई की गई. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि एक भृत्य द्वारा नामांतरण जैसे कार्य के लिए रिश्वत मांगना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. हालांकि, अब तक किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल लोकायुक्त पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
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