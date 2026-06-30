सीधी में गैस कालाबाजारी का पर्दाफाश? वायरल वीडियो ने उठाए सिस्टम पर सवाल, SDM ने दिए जांच के आदेश

वीडियो सामने आने के बाद पूरे जिले में चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है और लंबे समय से अधिक कीमत वसूली की जा रही है. वहीं लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिससे कथित अनियमितताओं को बढ़ावा मिला है. स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं और लोग सख्त निगरानी की मांग कर रहे हैं.



एसडीएम ने क्या कहा?

वहीं समाजसेवी विवेक पांडे ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपे और वीडियो व फोटो साक्ष्य भी दिए, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इससे कथित कालाबाजारी को बढ़ावा मिला है और उपभोक्ताओं को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं एसडीएम प्रिया पाठक ने कहा कि वायरल वीडियो और शिकायतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि अनियमितता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी.



मामले की हो रही जांच

यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी शिकायतों और वीडियो साक्ष्यों की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी और यदि कालाबाजारी या अनियमितता साबित होती है तो कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्रशासनिक निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.