सीधी कोर्ट परिसर में बड़ा हादसा, जर्जर दीवार गिरने से 2 की मौत, 2 घायल; बारिश से बचने गए थे

दो की मौत, दो का इलाज जारी

इस हादसे में बजरंगगढ़ गांव के रहने वाले सलाही साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामपुर नाइकिन के रहने वाले सुखसेन केवट की इलाज के दौरान मौत हो गई. दो अन्य लोग घायल हुए. एक को गंभीर हालत के कारण रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि दूसरे का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. घटना की खबर मिलते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) मौके पर पहुंचे. भविष्य में ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर से बाकी जर्जर इमारत को गिरवा दिया. मृतकों के परिवारों को ₹20,000 और घायलों को ₹10,000 की तुरंत आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है. साथ ही, पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं.