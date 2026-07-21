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सीधी कोर्ट परिसर में बड़ा हादसा, जर्जर दीवार गिरने से 2 की मौत, 2 घायल; बारिश से बचने गए थे

सीधी जिले के रामपुर नैकिन न्यायालय परिसर में भारी बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ. बारिश से बचने के लिए पुराने प्रतीक्षालय में खड़े चार लोग जर्जर दीवार और छत का हिस्सा गिरने से मलबे में दब गए. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 21, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:18 AM IST
सीधी कोर्ट परिसर में बड़ा हादसा, जर्जर दीवार गिरने से 2 की मौत, 2 घायल; बारिश से बचने गए थे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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