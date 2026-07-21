सीधी कोर्ट परिसर में बड़ा हादसा, जर्जर दीवार गिरने से 2 की मौत, 2 घायल; बारिश से बचने गए थे

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रामपुर नैकिन न्यायालय परिसर में सोमवार दोपहर एक दुखद घटना हुई. भारी बारिश से बचने के लिए एक जर्जर वेटिंग एरिया के पास शरण लेने वाले चार लोग मलबे के नीचे दब गए, जब अचानक दीवार और छत का एक हिस्सा गिर गया. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना ने सरकारी इमारतों के रखरखाव और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बारिश की वजह से गिर गई जर्जर दीवार
बताया जा रहा है कि दोपहर में अचानक भारी बारिश और बिजली कड़कने लगी. कोर्ट परिसर में मौजूद चार लोगों ने भीगने से बचने के लिए पुराने वेटिंग एरिया में शरण ली. कुछ ही पल बाद, जर्जर दीवार गिर गई और चारों लोग मलबे के नीचे दब गए. हादसे के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. रामपुर नैकिन थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद चारों को मलबे से बाहर निकाला गया.
दो की मौत, दो का इलाज जारी
इस हादसे में बजरंगगढ़ गांव के रहने वाले सलाही साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामपुर नाइकिन के रहने वाले सुखसेन केवट की इलाज के दौरान मौत हो गई. दो अन्य लोग घायल हुए. एक को गंभीर हालत के कारण रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि दूसरे का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. घटना की खबर मिलते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) मौके पर पहुंचे. भविष्य में ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर से बाकी जर्जर इमारत को गिरवा दिया. मृतकों के परिवारों को ₹20,000 और घायलों को ₹10,000 की तुरंत आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है. साथ ही, पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं.
अजय सिंह राहुल ने उठाए सवाल
पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने इस हादसे को प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सरकारी भवनों के रखरखाव में गंभीर उदासीनता के कारण दो लोगों की जान चली गई. उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि न्यायालय परिसर का यह भवन लंबे समय से जर्जर था. यदि समय रहते इसे हटाया या मरम्मत कराई जाती, तो दो लोगों की जान बच सकती थी. अब जांच में यह भी सामने आएगा कि भवन की खराब स्थिति के बावजूद इसे उपयोग से बाहर क्यों नहीं किया गया.
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