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Four People Drowned Sidhi: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी में पिकनिक मनाने आए चार लोग डूब गए. बताया जा रहा है कि मैहर जिले के बूढ़ा बहुर गांव में से तीन लड़कियां और एक युवक पिकनिक मनाने के लिए रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के भवरसेन घाट पहुंचे थे. इसी दौरान सभी सोन नदी में डूब गए.
घटना की सूचना मिलते ही रामपुर नैकिन थाना पुलिस, खड्डी चौकी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई. राहत एवं बचाव कार्य के दौरान एक युवती का शव नदी से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि अन्य तीन लोगों की तलाश गोताखोरो और बचाव दल द्वारा की जा रही है. बताया जा रहा है कि, सभी नदी में नहा रहे थे, तभी गहरे पानी में चले गए और कुछ ही पल में डूब गए. इस घटना से घाट पर अफरातफरी मच गई.
युवती की हुई पहचान
मृतका की पहचान मैहर जिले के रामनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बुधा बौड़ की निवासी ज्योति सेन (24) के तौर पर हुई है. परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है. घटना में लापता लोगों में रामदयाल सेन की बेटी सुभी सेन (15) और लल्लू बैस की बेटी नीलू बैस (22) (दोनों मैहर जिले के बूढ़ा बौर निवासी) के साथ-साथ राजगढ़ जिले के घोगतपुर निवासी मोहनलाल केवट के बेटे लखन केवट (26) शामिल हैं. भंवरसेन घाट पर हर साल बड़ी संख्या में लोग पिकनिक और स्नान के लिए आते हैं.
घटनास्थाल पर राहत बचाव की टीम मौजूद
घटनास्थाल पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं. मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी ने भी जानकारी दी है. फिलहाल लापता लोगों की तलाश जारी है.
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