/सीधी में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए DPO, चेक बाउंस केस में मांगे थे 20 हजार

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में लोकायुक्त संगठन रीवा ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला न्यायालय में पदस्थ जिला अभियोजन अधिकारी (DPO) राजकुमार रावत को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. यह ट्रैप जिला अदालत के सामने खुले मैदान में लगाया गया था. जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता पंकज तिवारी द्वारा दायर बाउंस चेक का एक मामला लंबित था और अभियोजन अधिकारी को इस मामले पर अपनी राय देनी थी. आरोप है कि DPO ने यह राय देने के बदले ₹20,000 की रिश्वत की मांग की थी.
रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए DPO
शिकायत के अनुसार आरोपी पहले ही 8,000 रुपये ले चुका था, जबकि लोकायुक्त की टीम ने उसे बाकी के 10,000 रुपये लेते हुए पकड़ा. शिकायत करने वाले ने बताया कि चेक बाउंस के इसी मामले में मझौली पुलिस स्टेशन में तैनात तत्कालीन ASI कमलेश त्रिपाठी ने दस्तावेजों की सही कॉपी देने के नाम पर 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. शिकायत के बाद लोकायुक्त ने उस मामले में भी ट्रैप की कार्रवाई की थी. इस बार शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त संगठन रीवा ने जिला अदालत के बाहर एक जाल बिछाया और रिश्वत लेते ही आरोपी DPO को पकड़ लिया.
आगे की कानूनी कार्रवाई जारी
कार्रवाई के बाद आरोपी को उच्च विश्राम गृह ले जाया गया ताकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके. रीवा में लोकायुक्त संगठन के इंस्पेक्टर एस.आर. मरावी ने बताया कि शिकायत की पुष्टि करने के बाद जाल बिछाया गया, जिसके चलते आरोपी को ₹10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
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