सीधी में बड़ा सड़क हादसा, अमिलिया से आ रही बस पलटी, कई यात्री घायल

Sidhi News: सीधी जिले के कमर्जी थाना अंतर्गत सलैया में अमिलिया से सीधी आ रही एक 32 सीटर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं.
Accident in Sidhi: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के कमर्जी थाना अंतर्गत सलैया गांव में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार अमिलिया से सीधी की ओर जा रही 32 सीटर यात्री बस (एमपी 53 P0636) अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. इस बस में कई यात्री सवार थे. हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया.
अमिलिया से आ रही बस पलटी
दरअसल अमिलिया से सीधी जा रही 32 सीटर यात्री बस कमर्जी थाना क्षेत्र के सलैया गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इस भीषण हादसे में आधा दर्जन (लगभग छह) यात्री घायल हो गए. सभी घायल यात्रियों को एम्बुलेंस और स्थानीय निवासियों की मदद से तुरंत पास के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना से अफरा-तफरी मच गई.
बस चालक पर लापरवाही का आरोप
बताया जा रहा है कि बस एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हुई. बस संख्या MP 53 P0636 है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कमर्जी पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच कर रही है. लोगों ने बस चालक की लापरवाही का आरोप लगाया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई कर रही है.
