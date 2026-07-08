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सीधी के समदा फार्म में बड़ा घोटाला? 6 महीने से अटकी आदिवासियों की मजदूरी, फर्जी मास्टर रोल बनाकर ₹3.50 लाख निकालने का आरोप

उप परियोजना संचालक गीता पटेल ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि समदा फार्म में नियमित कर्मचारियों के सभी पद रिक्त हैं. सुरक्षा, गौशाला और शासकीय संपत्तियों की देखरेख के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने पड़ते हैं. भोपाल से मिलने वाला बजट केवल उत्पादन लागत के लिए होता है, इसलिए कुछ मजदूरी का भुगतान लंबित है.

Written ByAdarsh Gautam
Published: Jul 08, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:00 AM IST
सीधी के समदा फार्म में बड़ा घोटाला? 6 महीने से अटकी आदिवासियों की मजदूरी, फर्जी मास्टर रोल बनाकर ₹3.50 लाख निकालने का आरोप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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