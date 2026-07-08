/सीधी के समदा फार्म में बड़ा घोटाला? 6 महीने से अटकी आदिवासियों की मजदूरी, फर्जी मास्टर रोल बनाकर ₹3.50 लाख निकालने का आरोप

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले का समदा फार्म एक बार फिर विवादों में है. इस बार मामला आदिवासी मजदूरों की बकाया मजदूरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं का है. पांच दर्जन से अधिक आदिवासी मजदूर जिला पंचायत पहुंचे और अपनी छह माह की बकाया मजदूरी दिलाने की मांग करते हुए अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए. मजदूरों का कहना है कि वर्ष 2021 का एक माह, 2025 के तीन माह और 2026 के दो माह की मजदूरी अब तक नहीं मिली है. कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिला. श्रमिकों का आरोप है कि अप्रैल माह में उन्होंने गेहूं की कटाई और मिंजाई का कार्य किया, लेकिन उनकी मेहनत की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ.
इतना ही नहीं, मजदूरों ने आरोप लगाया कि फर्जी मास्टर रोल बनाकर करीब 3.50 लाख रुपये निकाल लिए गए. उनका दावा है कि कुछ मजदूरों के खातों में राशि भेजकर बाद में वापस ले ली गई. यदि मजदूरों के आरोप सही हैं तो यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला बन सकता है.मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि समदा फार्म में कार्यरत कुशल श्रमिकों का वेतन भी मजदूरों के बजट से दिया जा रहा है, जिससे मजदूरी भुगतान प्रभावित हो रहा है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और बकाया मजदूरी का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है.
उप परियोजना संचालक ने आरोपों को बताया निराधार
उप परियोजना संचालक गीता पटेल ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि समदा फार्म में नियमित कर्मचारियों के सभी पद रिक्त हैं. सुरक्षा, गौशाला और शासकीय संपत्तियों की देखरेख के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने पड़ते हैं. भोपाल से मिलने वाला बजट केवल उत्पादन लागत के लिए होता है, इसलिए कुछ मजदूरी का भुगतान लंबित है. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त बजट की मांग शासन को भेजी जा चुकी है और आवंटन मिलते ही सभी लंबित भुगतान कर दिए जाएंगे.गीता पटेल ने यह भी दावा किया कि समदा फार्म की करीब 250 से 300 एकड़ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है और इस संबंध में प्रशासन तथा शासन को कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं. उनके अनुसार कुछ शिकायतकर्ता अतिक्रमण से जुड़े हुए हैं और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी.
अब उठ रहे हैं बड़े सवाल...
- यदि वर्ष 2021 से मजदूरी बकाया थी तो जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते समाधान क्यों नहीं किया?
- बिना बजट के मजदूरों से काम क्यों कराया गया?- यदि फर्जी मास्टर रोल के आरोप सही हैं तो जिम्मेदार कौन है?
- जब विभाग खुद सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण स्वीकार कर रहा है तो वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?- क्या जिला प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा?
- सबसे बड़ा सवाल... क्या आदिवासी मजदूरों को उनकी मेहनत की कमाई आखिर कब मिलेगी?बहरहाल अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं. देखना होगा कि जांच के बाद केवल आश्वासन मिलते हैं या फिर आदिवासी मजदूरों को उनका हक और पूरे मामले में जवाबदेही भी तय होती है.