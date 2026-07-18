/27 बार फोन कर जंगल बुलाया, फिर पत्थर से कुचलकर गर्लफ्रेंड की हत्या; प्रेमी बोला- शादी की जिद कर रही थी

27 बार कॉल कर जंगल में बुलाया

जांच में पता चला है कि घटना वाले दिन आरोपी ने युवती को 27 बार फोन किया था. कई बार फोन करने के बाद प्रियंका उससे मिलने चुरहट गई. इसके बाद वे दोनों कोष्टा पवाई जंगल गए, जहां शादी को लेकर उनके बीच फिर से बहस हुई. उसने एक घंटे तक उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह जंगल में युवती से शादी से इनकार करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझाने के लिए मिला था. उसने दावा किया कि उसने लगभग एक घंटे तक उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह शादी करने की अपनी बात पर अड़ी रही. आरोपी ने यह भी आरोप लगाया कि युवती अपने साथ लाल रंग का चाकू और जहर का डिब्बा लाई थी, और उसने कथित तौर पर उसकी मौजूदगी में अपनी कलाई की नसें काटने की कोशिश भी की थी. आरोपी के मुताबिक इसी दौरान उसने आपा खो दिया और पास में पड़े बड़े पत्थर से युवती के सिर और गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.