/27 बार फोन कर जंगल बुलाया, फिर पत्थर से कुचलकर गर्लफ्रेंड की हत्या; प्रेमी बोला- शादी की जिद कर रही थी

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चुरहट पुलिस स्टेशन इलाके में कोष्टा पवई जंगल में मिले एक अज्ञात इंसानी कंकाल के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. जांच में पता चला कि यह मामला एक प्रेम संबंध के बाद शादी को लेकर हुए झगड़े के कारण एक युवती की हत्या का था. पुलिस ने इस मामले में चिलरी कला के रहने वाले 20 साल के पवन कुमार कारपेंटर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान मवई गांव की रहने वाली 19 साल की प्रियंका साकेत के रुप में हुई है. प्रियंका B.A. की फाइनल ईयर की छात्रा थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध था. पिछले करीब आठ महीनों से युवती उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि आरोपी परिवार की असहमति का हवाला देकर मना कर रहा था.
27 बार कॉल कर जंगल में बुलाया
जांच में पता चला है कि घटना वाले दिन आरोपी ने युवती को 27 बार फोन किया था. कई बार फोन करने के बाद प्रियंका उससे मिलने चुरहट गई. इसके बाद वे दोनों कोष्टा पवाई जंगल गए, जहां शादी को लेकर उनके बीच फिर से बहस हुई. उसने एक घंटे तक उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह जंगल में युवती से शादी से इनकार करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझाने के लिए मिला था. उसने दावा किया कि उसने लगभग एक घंटे तक उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह शादी करने की अपनी बात पर अड़ी रही. आरोपी ने यह भी आरोप लगाया कि युवती अपने साथ लाल रंग का चाकू और जहर का डिब्बा लाई थी, और उसने कथित तौर पर उसकी मौजूदगी में अपनी कलाई की नसें काटने की कोशिश भी की थी. आरोपी के मुताबिक इसी दौरान उसने आपा खो दिया और पास में पड़े बड़े पत्थर से युवती के सिर और गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
हत्या के बाद ऐसे मिटाए सबूत
पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी ने अपने सुराग छिपाने के लिए मृतक का मोबाइल फोन बंद कर दिया. फिर उसने उसी फोन से मृतक की बहन को गुमराह करने वाले मैसेज भेजे ताकि किसी को घटना पर शक न हो. बाद में उसने फोन को तोड़कर नरकुई नदी में फेंक दिया ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके.
कंकाल मिलने के बाद ऐसे खुला राज
30 जून, 2026 को कोष्टा पवाई जंगल में इंसानी कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू की. पुलिस ने DNA टेस्टिंग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर नेटवर्क की मदद से आरोपी का पता लगाया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर हत्या, सबूत मिटाने और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की आगे की जांच जारी है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!