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27 बार फोन कर जंगल बुलाया, फिर पत्थर से कुचलकर गर्लफ्रेंड की हत्या; प्रेमी बोला- शादी की जिद कर रही थी

सीधी जिले के चुरहट पुलिस स्टेशन इलाके में कोष्टा पवाई जंगल में मिले इंसानी कंकाल के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. मृतक की पहचान B.A. की फाइनल ईयर की छात्रा प्रियंका साकेत के तौर पर हुई है. पुलिस की जांच में पता चला कि शादी को लेकर हुए झगड़े के बाद उसके बॉयफ़्रेंड ने पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 18, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:46 PM IST
27 बार फोन कर जंगल बुलाया, फिर पत्थर से कुचलकर गर्लफ्रेंड की हत्या; प्रेमी बोला- शादी की जिद कर रही थी
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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