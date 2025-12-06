NCERT की इतिहास पुस्तक पर विवाद, NSUI ने लगाया गलत इतिहास पढ़ाने का आरोप

Maratha Empire Controversy: NCERT की कक्षा 8 इतिहास पुस्तक में मराठा साम्राज्य का गलत नक्शा मिलने से विवाद खड़ा हो गया. NSUI नेता विक्रांत सिंह की RTI के बाद NCERT ने इसे हटाने का आदेश जारी किया और स्कूलों को निर्देश दिया कि अब इस नक्शे से जुड़े प्रश्न न पूछे जाएं.
NCERT Book Controversy: मध्यप्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि NCERT की कक्षा 8 की इतिहास पुस्तक में छपा 1759 का मराठा साम्राज्य मानचित्र तथ्यात्मक रूप से गलत है. उनकी ओर से लगाए गए इस प्रश्न पर RTI के जरिए बड़ा खुलासा हुआ. RTI के बाद NCERT ने तुरंत इस नक्शे को रोक दिया और सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए कि परीक्षाओं में इससे जुड़ा कोई सवाल शामिल न किया जाए.
RTI में सामने आई जानकारी के अनुसार, NCERT की पुस्तक में दिखाए गए नक्शे में राजस्थान के कई ऐतिहासिक राजपूत राज्यों जैसे मेवाड़, जैसलमेर और बूंदी को मराठा साम्राज्य के अधीन दिखाया गया था. इतिहासकारों और शाही परिवारों ने इसे भ्रामक और ऐतिहासिक रूप से गलत बताया. विक्रांत सिंह ने इस मामले को गंभीर बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से तुरंत सुधार और छात्रों को सही इतिहास पढ़ाने की मांग की है.
NCERT ने मानचित्र गलती माना
विक्रांत सिंह परिहार ने बताया कि यह मामला किसी बड़े इतिहासकार या संस्था की शिकायत से नहीं, बल्कि उनकी स्वयं की RTI से सामने आया. उन्होंने कहा कि NCERT जैसी राष्ट्रीय संस्था पर सही और प्रमाणिक सामग्री तैयार करने की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसी त्रुटि छात्रों तक गलत जानकारी पहुंचा सकती थी. लगातार फॉलो-अप के बाद NCERT ने मानचित्र को त्रुटिपूर्ण माना और इसे पाठ्यपुस्तक से हटाने का निर्णय लिया.
पुराना नक्शा तुरंत हटाया जाए
NCERT ने 26 नवंबर को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया, जिसकी प्रति 4 दिसंबर को विक्रांत सिंह परिहार को प्राप्त हुई. उन्होंने आदेश सार्वजनिक करते हुए कहा कि अब देशभर के छात्र गलत इतिहास नहीं पढ़ेंगे. NCERT ने स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुराना नक्शा तुरंत हटाया जाए और नए निर्देश आने तक उससे संबंधित कोई भी शिक्षण सामग्री उपयोग न की जाए. (रिपोर्टः आदर्श गौतम, सीधी)
