सीधी कलेक्ट्रेट में आवारा कुत्तों का आतंक, लोगों में दहशत, सुरक्षा पर उठे सवाल

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Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले का कलेक्ट्रेट परिसर इन दिनों आवारा कुत्तों का अड्डा बन गया है. अपनी समस्याओं और शिकायतों के समाधान की उम्मीद में जिला मुख्यालय आने वाले आम नागरिक, महिलाएं, बुज़ुर्ग और छोटे बच्चे यहां भारी दहशत का सामना कर रहे हैं. परिसर के मुख्य रास्तों और दफ़्तरों के बाहर आवारा कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते और आराम करते देखे जा सकते हैं, जिससे लोगों में डर का महौल बना रहता है.
सीधी कलेक्ट्रेट में आवारा कुत्तों का आतंक
दरअसल, जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या आम जनता के लिए चिंता का विषय बन गई है. अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद में रोजाना यहां आने वाले शिकायतकर्ताओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को दफ्तरों तक पहुंचने के लिए कुत्तों के झुंड के बीच से गुजरना पड़ता है. इससे डर का माहौल बन गया है. परिसर के अलग-अलग हिस्सों में आवारा कुत्तों को बेरोकटोक घूमते और बैठे हुए देखा जा सकता है. अक्सर, कुत्तों के ये झुंड आने-जाने वालों का पीछा करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं या कुत्तों के हमले का लगातार खतरा बना रहता है. खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति अधिक खतरनाक साबित हो सकती है.
सुरक्षा पर उठे सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि कलेक्ट्रेट जैसी अहम सरकारी जगहों पर सुरक्षा और साफ-सफाई के बेहतर इंतजाम होने चाहिए, लेकिन आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. लोगों ने जिला प्रशासन और नगरपालिका से मांग की है कि कलेक्ट्रेट परिसर में घूम रहे आवारा कुत्तों को हटाने के लिए जल्द से जल्द असरदार इंतजाम किए जाएं, ताकि शिकायत करने वालों और कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल मिल सके और किसी अनहोनी घटना से पहले इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके.
बता दें कि राज्य में आवारा कुत्तों का खतरा बढ़ रहा है. कई जगहों से बच्चों पर हमले की खबरें आई हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है. अब यह देखना बाकी है कि सीधी कलेक्ट्रेट में कुत्तों का यह खतरा कब खत्म होगा.
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