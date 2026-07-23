/सीधी में दुष्कर्म के फरार आरोपी ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने शव रखकर 4 घंटे तक किया चक्का जाम

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Sidhi Crime News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के एक फरार आरोपी की आत्महत्या के बाद गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने युवक का शव सीधी-शहडोल राजमार्ग पर रखकर करीब चार घंटे तक चक्का जाम किया. परिजनों ने पुलिस पर उनकी मौजूदगी के बिना शव उतारने और मृतक की मां के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया. हालांकि, पुलिस ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई है और शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी.
मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम छुही निवासी 20 वर्षीय चिंतामणि उर्फ सोनू यादव के खिलाफ 8 जुलाई को एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल भेजा जा चुका था, जबकि चिंतामणि फरार चल रहा था. बुधवार रात पुलिस उसे पकड़ने उसके घर पहुंची, लेकिन वह पीछे के रास्ते से भाग निकला.
सुबह पेड़ से लटका मिला शव
गुरुवार सुबह घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ पर चिंतामणि का शव फंदे से लटका मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा. इसी दौरान परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. उनका आरोप है कि पुलिस ने परिवार के पहुंचने से पहले ही शव उतार दिया और मृतक की मां के साथ धक्का-मुक्की की.
चार घंटे तक ठप रहा राजमार्ग
पुलिस की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने सुबह करीब 11 बजे शव को सीधी–शहडोल राजमार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया. करीब चार घंटे तक सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा. सूचना मिलने पर एसडीएम आर.पी. त्रिपाठी, एसडीओपी संतोष तिवारी समेत कई थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाइश दी. दोपहर करीब ढाई बजे परिजन जाम हटाने के लिए तैयार हुए, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
पुलिस कर निष्पक्ष जांच
कुसमी-मझौली एसडीओपी संतोष तिवारी ने बताया कि मृतक दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी था. इसलिए नियमानुसार उसका शव पुलिस की अभिरक्षा में होना आवश्यक था. पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई की है. परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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