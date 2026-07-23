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सीधी में दुष्कर्म के फरार आरोपी ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने शव रखकर 4 घंटे तक किया चक्का जाम

Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सीधी-शहडोल राजमार्ग पर चार घंटे तक चक्का जाम किया. परिजनों ने पुलिस पर अभद्रता और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने सभी आरोपों से इनकार किया.

Written ByAdarsh Gautam
Published: Jul 23, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:52 PM IST
सीधी में दुष्कर्म के फरार आरोपी ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने शव रखकर 4 घंटे तक किया चक्का जाम
Image Credit: Sidhi Crime News

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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