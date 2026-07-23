/MP विधानसभा में उठा टोल परियोजनाओं का मुद्दा, ₹7818 करोड़ पहुंची लागत, ₹7225 करोड़ से ज्यादा टोल वसूली

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Sidhi News: मध्य प्रदेश विधानसभा में भोपाल-देवास, लेबड़-जावरा और जावरा-नयागांव टोल सड़क परियोजनाओं को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई. विधायक अजय सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि तीनों परियोजनाओं की शुरुआती लागत करीब 1360 करोड़ रुपये थी. लेकिन 31 मार्च 2026 तक इनकी कुल परियोजना लागत बढ़कर 7818.57 करोड़ रुपये हो गई. इसी अवधि में इन तीनों परियोजनाओं से 7225.76 करोड़ रुपये से ज्यादा टोल वसूला जा चुका है. इसके बाद विधानसभा में इस पूरे मामले पर सवाल उठने लगे.
सरकार के लिखित जवाब में तीनों परियोजनाओं का अलग-अलग ब्यौरा भी दिया गया. इसके मुताबिक जावरा-नयागांव परियोजना की लागत 2873.95 करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि इससे 2684.60 करोड़ रुपये टोल वसूला गया. भोपाल-देवास परियोजना की लागत 1934.02 करोड़ रुपये रही और यहां से 2104.88 करोड़ रुपये का टोल मिला. वहीं लेबड़-जावरा परियोजना की लागत 3010.60 करोड़ रुपये दर्ज की गई और इस परियोजना से अब तक 2436.28 करोड़ रुपये की टोल वसूली हो चुकी है. सरकार ने ये सभी आंकड़े विधानसभा में अपने लिखित जवाब के जरिए रखे.
चर्चा के दौरान अजय सिंह ने 20 दिसंबर 2024 को नोएडा ब्रिज मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने उस फैसले का अध्ययन किया है. इस पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि नोएडा ब्रिज और मंदसौर ब्रिज से जुड़े फैसले वहां की अलग परिस्थितियों और अनुबंध की शर्तों पर आधारित थे, इसलिए उन्हें इन तीनों टोल परियोजनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता. सरकार के इस जवाब पर अजय सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना लागत की लगभग दोगुनी टोल वसूली होने पर टोल बंद करने के निर्देश दिए थे.
अजय सिंह ने किया ये दावा
अजय सिंह ने यह भी दावा किया कि जावरा-नयागांव परियोजना का अनुबंध 2007 में हुआ था, जबकि सरकार ने 2006 बताया है. उन्होंने कहा कि तीनों परियोजनाओं के अनुबंध करीब 30 दिन के अंतर से हुए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों टोल कंपनियों के शेयर करीब 900-900 करोड़ रुपये में बेचे गए. भोपाल-देवास टोल कंपनी के एक शेयर का मूल्य एनसीएलटी ने 1.26 लाख रुपये तय किया है, जबकि कंपनी ने 10 रुपये अंकित मूल्य वाले एक शेयर पर 10 हजार रुपये से ज्यादा की आय दिखाई है. उन्होंने सरकार से तीनों कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आयकर, सीएसआर खर्च, ऋण पर ब्याज, शेयरों की खरीद-बिक्री, विदेशी निवेश और लाभांश का पूरा विवरण मांगा और आरोप लगाया कि सरकार ने इन बिंदुओं पर जवाब नहीं दिया.
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