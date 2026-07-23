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MP विधानसभा में उठा टोल परियोजनाओं का मुद्दा, ₹7818 करोड़ पहुंची लागत, ₹7225 करोड़ से ज्यादा टोल वसूली

Sidhi Toll Projects: मध्य प्रदेश विधानसभा में तीन टोल सड़क परियोजनाओं की बढ़ी लागत और 7225 करोड़ रुपये से ज्यादा टोल वसूली को लेकर सरकार घिर गई. विधायक अजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर टोल खत्म करने और वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करने की मांग उठाई.

Written ByAdarsh Gautam
Published: Jul 23, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:24 PM IST
MP विधानसभा में उठा टोल परियोजनाओं का मुद्दा, ₹7818 करोड़ पहुंची लागत, ₹7225 करोड़ से ज्यादा टोल वसूली
Image Credit: ZEE MEDIA

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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