/MP विधानसभा में उठा टोल परियोजनाओं का मुद्दा, ₹7818 करोड़ पहुंची लागत, ₹7225 करोड़ से ज्यादा टोल वसूली

अजय सिंह ने किया ये दावा

अजय सिंह ने यह भी दावा किया कि जावरा-नयागांव परियोजना का अनुबंध 2007 में हुआ था, जबकि सरकार ने 2006 बताया है. उन्होंने कहा कि तीनों परियोजनाओं के अनुबंध करीब 30 दिन के अंतर से हुए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों टोल कंपनियों के शेयर करीब 900-900 करोड़ रुपये में बेचे गए. भोपाल-देवास टोल कंपनी के एक शेयर का मूल्य एनसीएलटी ने 1.26 लाख रुपये तय किया है, जबकि कंपनी ने 10 रुपये अंकित मूल्य वाले एक शेयर पर 10 हजार रुपये से ज्यादा की आय दिखाई है. उन्होंने सरकार से तीनों कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आयकर, सीएसआर खर्च, ऋण पर ब्याज, शेयरों की खरीद-बिक्री, विदेशी निवेश और लाभांश का पूरा विवरण मांगा और आरोप लगाया कि सरकार ने इन बिंदुओं पर जवाब नहीं दिया.