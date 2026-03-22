Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3150184
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसीधी

एक्शन मोड में सीएम, औचक निरीक्षण में मिलीं शिकायतें, तो कलेक्टर-एसपी पर गिरी गाज; मचा हड़कंप

Sidhi CM Mohan Yadav Action News: मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने सीधी में अचानक दौरा किया. जहां प्रशासन की ढिलाई को लेकर कई शिकायतें भी मिलीं. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है. जिले के कलेक्टर और एसपी को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sidhi CM Mohan Yadav Action News
Sidhi CM Mohan Yadav Action News

Sidhi Collector News: मुख्यमंत्री मोहन यादव अचानक एक्शन मोड में नजर आए. जहां उन्होंने सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी और गुना के एसपी अंकित सोनी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है. बता दें कि सीएम मोहन यादव ने सीधी में अचानक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्हें कई तरह की लापरवाही और शिकायतें मिली. उसके बाद सीएम ने सख्त रुख अपनाया. इसके अलावा, सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पी.एस. धनवाल को भी निलंबित करने के निर्देश दे दिए, इससे पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. 

बता दें कि रविवार को सीएम यादव खुद सीधी पहुंचे और बिना सूचना के जिला मुख्यालय का निरीक्षण किया. यहां उन्हें आम लोगों और जनप्रतिनिधियों से कई शिकायतें मिलीं. अलग-अलग विभागों की समीक्षा में सामने आया कि काम ठीक से नहीं हो रहा है और कई मामलों में लापरवाही बरती जा रही है. इसी के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए कलेक्टर को हटाने का फैसला लिया, जिससे यह साफ हो गया कि सरकार अब ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी.

गुना में भी सीएम का एक्शन
वहीं गुना जिले में भी बड़ा मामला सामने आया. तलाशी के दौरान मिली नकद राशि के केस में एसपी अंकित सोनी की भूमिका संतोषजनक नहीं पाई गई. इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए उन्हें भी तुरंत हटा दिया. सीएम यादव ने साफ शब्दों में कहा कि जो अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी कहा कि जनता के काम में लापरवाही अब किसी भी हाल में नहीं चलेगी.

बैंक कर्मचारी पर गिरी गाज
निरीक्षण के दौरान जिला सहकारी बैंक के कामकाज में भी गड़बड़ियां मिलीं. इसके बाद महाप्रबंधक पी.एस. धनवाल को निलंबित करने के निर्देश दिए गए. सीएम ने अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि जहां भी पोस्टिंग हो, वहां ईमानदारी से काम करना जरूरी है. जिम्मेदारी मिलते ही काम शुरू हो जाना चाहिए, बहाने नहीं चलेंगे. उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है और इसके लिए प्रशासन को पूरी जवाबदेही के साथ काम करना होगा.

रिपोर्टः आदर्श गौतम, सीधी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sidhi news

Trending news

chhatarpur news
सिविल लाइन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पन्ना रोड पर दबिश देकर पकड़ा 'Mule Account' गिरोह
Mohan Yadav
एक्शन मोड में सीएम मोहन यादव, हटाए गए सीधी कलेक्टर-गुना एसपी; जानें पूरा मामला
Sidhi news
एक्शन मोड में सीएम, औचक निरीक्षण में मिलीं शिकायतें, तो कलेक्टर-एसपी पर गिरी गाज
summer special trains
वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म! रेलवे ने शुरू की 18 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेनें...
cm mohan yadav
यूपी दौरे पर सीएम मोहन यादव, सरकार बनने के बाद पहली बार पहुंचे सक्तेशगढ़ आश्रम
Khargone Crime News
पति की सनक ने उजड़ा दिया हंसता खेलता परिवार, सब्जी न बनने पर गर्भवती पत्नी को दी सजा
damoh crime news
दमोह से करोड़ों लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार, हिमाचल, यूपी और छत्तीसगढ़ से जुड़े थे तार
madhya pradesh news
सुप्रीम कोर्ट ने HC का फैसला पलटा, सड़क दुर्घटना मामले में ₹60 लाख का मुआवजा बहाल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन यादव का पहला सक्तेशगढ़ दौरा, खरगोन से चौंकाने वाली खबर, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
mandla news
MP में खौफनाक हादसा, बाइक समेत जर्जर पुल से नीचे गिरे 4 युवक,दर्दनाक मौत से सहमे लोग