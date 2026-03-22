एक्शन मोड में सीएम, औचक निरीक्षण में मिलीं शिकायतें, तो कलेक्टर-एसपी पर गिरी गाज; मचा हड़कंप

Sidhi Collector News: मुख्यमंत्री मोहन यादव अचानक एक्शन मोड में नजर आए. जहां उन्होंने सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी और गुना के एसपी अंकित सोनी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है. बता दें कि सीएम मोहन यादव ने सीधी में अचानक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्हें कई तरह की लापरवाही और शिकायतें मिली. उसके बाद सीएम ने सख्त रुख अपनाया. इसके अलावा, सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पी.एस. धनवाल को भी निलंबित करने के निर्देश दे दिए, इससे पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.

बता दें कि रविवार को सीएम यादव खुद सीधी पहुंचे और बिना सूचना के जिला मुख्यालय का निरीक्षण किया. यहां उन्हें आम लोगों और जनप्रतिनिधियों से कई शिकायतें मिलीं. अलग-अलग विभागों की समीक्षा में सामने आया कि काम ठीक से नहीं हो रहा है और कई मामलों में लापरवाही बरती जा रही है. इसी के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए कलेक्टर को हटाने का फैसला लिया, जिससे यह साफ हो गया कि सरकार अब ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी.

आज सीधी जिला मुख्यालय में आकस्मिक निरीक्षण किया। इसमें जनता एवं जनप्रतिनिधिगणों की शिकायतों, जिला प्रशासन तथा विभिन्न विभागों की विस्तृत समीक्षा एवं फीडबैक के आधार पर जिला कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। Add Zee News as a Preferred Source महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक पीएस… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 22, 2026

गुना में भी सीएम का एक्शन

वहीं गुना जिले में भी बड़ा मामला सामने आया. तलाशी के दौरान मिली नकद राशि के केस में एसपी अंकित सोनी की भूमिका संतोषजनक नहीं पाई गई. इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए उन्हें भी तुरंत हटा दिया. सीएम यादव ने साफ शब्दों में कहा कि जो अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी कहा कि जनता के काम में लापरवाही अब किसी भी हाल में नहीं चलेगी.

गुना जिले में तलाशी में मिली नक़द राशि के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक की भूमिका को यथोचित न मानते हुए तत्काल प्रभाव से जिला पुलिस अधीक्षक, गुना अंकित सोनी को हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक शिथिलता, लापरवाही अथवा अनियमितता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। जवाबदेही… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 22, 2026

बैंक कर्मचारी पर गिरी गाज

निरीक्षण के दौरान जिला सहकारी बैंक के कामकाज में भी गड़बड़ियां मिलीं. इसके बाद महाप्रबंधक पी.एस. धनवाल को निलंबित करने के निर्देश दिए गए. सीएम ने अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि जहां भी पोस्टिंग हो, वहां ईमानदारी से काम करना जरूरी है. जिम्मेदारी मिलते ही काम शुरू हो जाना चाहिए, बहाने नहीं चलेंगे. उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है और इसके लिए प्रशासन को पूरी जवाबदेही के साथ काम करना होगा.

रिपोर्टः आदर्श गौतम, सीधी

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