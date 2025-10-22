Sidhi News-कुल्हाड़ी बनी मौत का हथियार! गोवर्धन पूजा में न्योता न देने पर पड़ोसी ने कर दी हत्या, युवक के सिर में 4 घंटे अटकी रही धार

MP Crime News-मध्यप्रदेश के सीधा जिले के रामपुर नैकिन क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गोवर्धन पूजा में निमंत्रण नहीं देने की मामूली सी बात को लेकर युवक की हत्या कर दी गई. मंगलवार रात को हुए इस विवाद में सूरज मिश्रा नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक के पड़ोसी हैं और गोवर्धन पूजा में निमंत्रण नहीं मिलने से नाराज थे.

बहन के घर गया था युवक

जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात लगभग 9:30 बजे की है. मृतक सूरज मिश्रा अपनी बहन स्वाति मिश्रा के घर पूजा में शामिल होने के लिए गया था. बहन स्वाति ने पूजा में अपने पड़ोसियों यशोदा यादव, पति सुखलाल यादव और बेटे मोले यदव को आमंत्रित नहीं किया था. पूजा खत्म होने के बाद यशोदा यादव ने मिश्रा परिवार के घर के बाहर पत्थरबाजी शुरू कर दी.

सिर पर कुल्हाड़ी से किया वार

जब यादव परिवार को ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से मिश्रा परिवार पर हमला कर दिया. इसी दौरान कुल्हाड़ी का वार सूरज के सिर पर लगा. वार इतना तेज था कि कुल्हाड़ी सूरज के सिर में फंस गई. इस घटना की सूचना डायल-112 को दी गई. मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और सूरज को रामपुर नैकिन अस्पताल पहुंचाया.

4 घंटे बाद निकाली कुल्हाड़ी

सूरज को हालत गंभीर थी इसलिए उसे तुरंत रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों की टीम ने लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सूरज के सिर में फंसी हुई कुल्हाड़ी को बाहर निकाला. लेकिन तमाम कोशिसों के बावजूद सूरज ने बुधवर दोपहर लगभग 12 बजे इलाज के दौरान तम तोड़ दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों यशोदा यादव, सुखलाल यादव और उनके बेटे मोले यादव को गिरफ्तार कर लिया है.

