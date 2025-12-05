Advertisement
आलीशान बंगला...लग्जरी चमचमाती कारें, EOW के छापे में मिले करोड़ों, एमपी के शिक्षक की काली कमाई का खुला रहस्य

Sidhi EOW Raid: सीधी में शिक्षक अभिमन्यु सिंह पर EOW की बड़ी कार्रवाई में आय से कई गुना अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ. अलसुबह छापेमारी में सोना, नगदी, गाड़ियाँ और जमीन के कागजात समेत लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:22 PM IST
एमपी के शिक्षक की काली कमाई का खुला रहस्य
Sidhi Teacher Property Raid: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में गुरुवार तड़के एक बड़ी कार्रवाई ने फिर सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार की परतें खोल दीं. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीमों ने शिक्षक अभिमन्यु कुमार सिंह चौहान उर्फ बब्लू सिंह के ठिकानों पर एक साथ छापे मारे. शुरुआती तलाशी में ही आलीशान दो मंजिला मकान, महंगी गाड़ियों का बेड़ा और सोना-चांदी जैसी संपत्ति देखकर अधिकारी भी चौंक गए. करीब 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी और संदिग्ध संपत्ति अब तक सामने आ चुकी है.

कार्रवाई सुबह 5 बजे ऊंची हवेली मोहल्ले स्थित उनके घर से शुरू हुई. अभिमन्यु चौहान पर आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिलने के बाद EOW ने पहले सत्यापन किया, जिसमें आरोप सही निकले. इसी आधार पर IPC की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. इसके बाद सीधी के मड़वास क्षेत्र में स्थित दो अन्य घरों और एक फार्म हाउस पर भी एक साथ सर्च वारंट के आधार पर छापे मारकर तलाशी की गई.

छापे में क्या मिला?
अब तक की जांच में EOW को लगभग 15 लाख रुपये का सोना-चांदी, 37 हजार रुपये नकद, एक फॉर्च्यूनर, एक ईको स्पोर्ट, कुल 10 चारपहिया और 4 दोपहिया वाहन मिले हैं. करीब 50 एकड़ जमीन के दस्तावेज और कई कैशबुक भी जब्त की गई हैं. अभी तलाशी सिर्फ मुख्य आवास तक सीमित है. बाकी दो घरों और फार्म हाउस की जांच शुक्रवार को की जाएगी, जिससे कुल संपत्ति का मूल्य और बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है.

क्या है पूरा मामला?
जांच में सामने आया है कि आरोपी अभिमन्यु चौहान वर्ष 1998 में शिक्षक बने थे. 1998 से फरवरी 2025 तक उनकी कुल वैध आय सिर्फ 57 लाख 28 हजार रुपये रही, जबकि खर्च और संपत्ति का मूल्य 4 करोड़ 36 लाख 98 हजार रुपये से अधिक पाया गया. यानी 763 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति अर्जित की गई है. आय और व्यय के इस बड़े अंतर ने EOW की कार्रवाई को और मजबूत बना दिया है. अब आगे की कार्रवाई के लिए विस्तृत जांच जारी है.

(रिपोर्टः आदर्श गौतम, सीधी)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP corruption caseSidhi news

