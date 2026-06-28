15 साल से अधूरी पड़ी परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, NH-39 फोरलेन बनने से बदलेगी सीधी-सिंगरौली की सूरत

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Sidhi Four Lane Project Update: मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. वर्षों से अधूरी और बदहाल पड़ी NH-39 फोरलेन सड़क परियोजना अब नई रफ्तार पकड़ने जा रही है. अब तक इस सड़क का निर्माण कार्य लगातार विवादों, देरी और खराब निर्माण गुणवत्ता के कारण अधर में लटका हुआ था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को NHI को सौंप दिया है. टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण एजेंसी ने मैदान में उतरकर काम भी शुरू कर दिया है. सीधी के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने इसे क्षेत्र के विकास की बड़ी उपलब्धि बताते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है.
करीब डेढ़ दशक से इंतजार झेल रही सीधी-सिंगरौली मुख्य सड़क मार्ग NH-39 अब आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंचने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है. 105 किलोमीटर लंबी यह सड़क केवल दो जिलों को जोड़ने वाला मार्ग नहीं, बल्कि विंध्य और ऊर्जा नगरी सिंगरौली की लाइफलाइन मानी जाती है. इसके बावजूद वर्षों तक यह परियोजना फाइलों, अधूरे निर्माण और एजेंसियों की लापरवाही के बीच उलझी रही. फोरलेन सड़क निर्माण का सपना लगभग 15 साल पहले दिखाया गया था, लेकिन जिम्मेदार एजेंसी समय पर काम पूरा नहीं कर सकी. कई हिस्सों में निर्माण शुरू हुआ, लेकिन गुणवत्ता और गति दोनों सवालों के घेरे में रहे. हालात ऐसे बने कि कई बार बनी सड़क कुछ ही समय में उखड़ने लगी. बरसात के मौसम में यह मार्ग गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो जाता था, जिससे हजारों यात्रियों, मरीजों, छात्रों और भारी वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. सीधी से सिंगरौली तक रोजाना कोयला, औद्योगिक सामग्री और भारी परिवहन का दबाव रहता है, इसके बावजूद NHI को सौंपना जरूरी हो गया था.
तय समय से पहले सड़क बनाना लक्ष्य
सांसद ने कहा कि यह परियोजना बार-बार फेल हो रही थी, इसलिए इसे NHI को सौंपना जरूरी हो गया था. उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सहयोग से अब रास्ता साफ हो गया है. सांसद के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण एजेंसी ने काम भी शुरू कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि इस बार सड़क निर्माण गुणवत्ता और तय समयसीमा के साथ पूरा कराया जाएगा. साथ ही यह भी कहा कि तय समय से पहले सड़क बनाकर जनता को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है.
स्वास्थ्य सेवाओं को इसका सीधा लाभ
वहीं NH-39 के निर्माण से सीधी और सिंगरौली के बीच सफर आसान और सुरक्षित होगा. व्यापार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा. खासकर ऊर्जा राजधानी सिंगरौली तक बेहतर कनेक्टिविटी बनने से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. वर्षों से खराब सड़क की मार झेल रही जनता अब इस उम्मीद में है कि इस बार अधूरे वादों की जगह सड़क पर सच में विकास दौड़ता नजर आएगा.
सड़क निर्माण में देरी पर माफी मांगी
कांग्रेस प्रवक्ता आकाश राज पांडे ने रोड पर सियासी संग्राम पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सीधी जिले का दुर्भाग्य है कि पिछले 22 वर्षों से यह सड़क बन रही है और बार-बार भूमि पूजन किया गया. सड़क बन जाए इसके लिए हवन-पूजन किए गए, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ. पूर्व सांसद ने कई बार पोस्ट किया, नए सांसद ने भी पोस्ट किया कि नई कंपनी को टेंडर मिल गया है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि देश के परिवहन मंत्री ने जिस सड़क निर्माण में देरी पर माफी मांगी है, उस सड़क का निर्माण न होना दुर्भाग्यपूर्ण है.
जनप्रतिनिधि जनता के प्रति लापरवाह
उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति लापरवाह हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर काम नहीं होता. उनका कहना है कि इस बार भी बरसात में काम पूरा होना मुश्किल है और कंपनी छह महीने में काम छोड़ सकती है. उन्होंने कहा कि जनता परेशान है और जनप्रतिनिधियों को जमीनी स्तर पर काम करना होगा.
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