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15 साल से अधूरी पड़ी परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, NH-39 फोरलेन बनने से बदलेगी सीधी-सिंगरौली की सूरत

Sidhi-Singrauli Highway News: सीधी-सिंगरौली NH-39 फोरलेन सड़क परियोजना को केंद्र ने NHI को सौंपकर दोबारा शुरू कराया. वर्षों से लंबित इस 105 किलोमीटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को राहत मिलेगी और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 28, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:38 PM IST
15 साल से अधूरी पड़ी परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, NH-39 फोरलेन बनने से बदलेगी सीधी-सिंगरौली की सूरत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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