15 साल से अधूरी पड़ी परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, NH-39 फोरलेन बनने से बदलेगी सीधी-सिंगरौली की सूरत

करीब डेढ़ दशक से इंतजार झेल रही सीधी-सिंगरौली मुख्य सड़क मार्ग NH-39 अब आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंचने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है. 105 किलोमीटर लंबी यह सड़क केवल दो जिलों को जोड़ने वाला मार्ग नहीं, बल्कि विंध्य और ऊर्जा नगरी सिंगरौली की लाइफलाइन मानी जाती है. इसके बावजूद वर्षों तक यह परियोजना फाइलों, अधूरे निर्माण और एजेंसियों की लापरवाही के बीच उलझी रही. फोरलेन सड़क निर्माण का सपना लगभग 15 साल पहले दिखाया गया था, लेकिन जिम्मेदार एजेंसी समय पर काम पूरा नहीं कर सकी. कई हिस्सों में निर्माण शुरू हुआ, लेकिन गुणवत्ता और गति दोनों सवालों के घेरे में रहे. हालात ऐसे बने कि कई बार बनी सड़क कुछ ही समय में उखड़ने लगी. बरसात के मौसम में यह मार्ग गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो जाता था, जिससे हजारों यात्रियों, मरीजों, छात्रों और भारी वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. सीधी से सिंगरौली तक रोजाना कोयला, औद्योगिक सामग्री और भारी परिवहन का दबाव रहता है, इसके बावजूद NHI को सौंपना जरूरी हो गया था.