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सड़क नहीं, तो खाट बनी एंबुलेंस: गर्भवती महिला को 2 किलोमीटर तक खाट पर ले गए ग्रामीण, बारिश में बदहाल रास्ते ने बढ़ाई मुश्किल

सीधी के कुसेड़ा गांव में सड़क की बदहाली ने एक गर्भवती महिला की परेशानी बढ़ी दी. प्रसव पीड़ा होने पर एंबुलेंस बुलाई गई, लेकिन बदहाल सड़क के कारण एंबुलेंस गांव के अंदर तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद ग्रामीण महिला को खाट पर लेकर करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चले.

Written ByAdarsh GautamEdited ByPooja
Published: Aug 14, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:30 AM IST
सड़क नहीं, तो खाट बनी एंबुलेंस: गर्भवती महिला को 2 किलोमीटर तक खाट पर ले गए ग्रामीण, बारिश में बदहाल रास्ते ने बढ़ाई मुश्किल

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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