/सड़क नहीं, तो खाट बनी एंबुलेंस: गर्भवती महिला को 2 किलोमीटर तक खाट पर ले गए ग्रामीण, बारिश में बदहाल रास्ते ने बढ़ाई मुश्किल

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सीधी जिले के ग्राम कुसेड़ा में सड़क सुविधा की बदहाली की तस्वीर सामने आई है. बुधवार रात प्रसव पीड़ा से परेशान एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस बुलाई गई, लेकिन गांव के अंदर सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस महिला के घर तक नहीं पहुंच सकी. मजबूरन परिजनों और ग्रामीणों ने महिला को खाट पर लिटाकर करीब दो किलोमीटर तक पैदल ले जाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया.
सड़क नहीं होने से खाट पर मरीज को ले जाने की मजबूरी
जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात करीब 8 बजे महिला को प्रसव पीड़ा हुई. परिजनों ने एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन गांव के अंदर सड़क नहीं होने के कारण वाहन घर तक नहीं पहुंच पाया. इसके बाद ग्रामीणों ने खाट की मदद से महिला को उबड़-खाबड़ रास्ते से करीब दो किलोमीटर दूर एंबुलेंस तक पहुंचाया. वहां से महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.
बारिश में और बिगड़ जाती है स्थिति
ग्रामीणों के मुताबिक कुसेड़ा में सड़क की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. बारिश के मौसम में रास्ते पर कीचड़ और जलभराव होने से स्थिति और गंभीर हो जाती है. चारपहिया वाहनों का गांव के अंदर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. इसका सबसे ज्यादा असर बीमार मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है.
पानी के बीच स्कूल जाते दिखे बच्चे
इसी बीच कुसेड़ा के पश्चिम टोला से स्कूली बच्चों का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में बच्चे पानी और खराब रास्ते के बीच से गुजरकर स्कूल जाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद गांव की सड़क, जलभराव और आवागमन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
ग्रामीणों ने स्थायी समाधान की मांग की
एक तरफ बच्चे रोजाना खराब रास्ते और पानी के बीच से स्कूल जाने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ आपात स्थिति में मरीजों को खाट के सहारे एंबुलेंस तक पहुंचाना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने जिम्मेदार विभाग से गांव में सड़क और आवागमन की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क सुविधा मिलने से न केवल रोजमर्रा का आवागमन आसान होगा, बल्कि आपात स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में भी मदद मिलेगी.
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