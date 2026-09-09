/बुजुर्ग की पीठ पर बैठ पटवारी ने पार किया पानी से भरा गड्ढा, ग्रामीणों ने खोले काले कारनामे; कलेक्टर ने किया सस्पेंड

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले के माटा गांव से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक पटवारी ने पानी से भरे एक नाले को एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की पीठ पर बैठकर पार किया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया. कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर, अतिरिक्त कलेक्टर बीपी पांडे ने माटा गांव का दौरा किया और पूरे मामले की जांच की, जिसके बाद माटा हल्का के पटवारी नीलेश नामदेव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
नाला पार करने के लिए बुजुर्ग की पीठ पर बैठा पटवारी
फोटो में एक व्यक्ति पानी और कीचड़ से भरे रास्ते को एक बुज़ुर्ग की पीठ पर बैठकर पार करता हुआ दिखाई दे रहा है. ग्रामीणों का दावा है कि फोटो में पीठ पर सवार व्यक्ति नीलेश नामदेव है, जो माटा हल्का का पटवारी है. फोटो सामने आने के बाद पटवारी के व्यवहार पर सवाल उठे. मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा ने जांच के आदेश दिए. इसके बाद अतिरिक्त कलेक्टर बीपी पांडे ने माटा गांव का दौरा किया और पूरी घटना की जांच शुरू की. जांच में वायरल फोटो और ग्रामीणों की शिकायतों, दोनों को शामिल किया गया है. प्रशासन के अनुसार पटवारी का व्यवहार असंवेदनशील और अपमानजनक लगा. इसके आधार पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई शुरू की गई. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने पर सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
जनसुनवाई में ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप
वायरल फोटो के अलावा ग्रामीणों ने जन-सुनवाई के दौरान पटवारी के खिलाफ और भी आरोप लगाए हैं. इन शिकायतों में सरकारी जमीन के पट्टे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, और जाति व जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने जैसे कई मामलों में सेवा शुल्क की कथित मांग का जिक्र है. इन शिकायतों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है. इन आरोपों की सच्चाई प्रशासनिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगी.
अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर
मामले में प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पटवारी को सस्पेंड कर दिया है. अब सबकी नजरें अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के नतीजों और ग्रामीणों द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों पर की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं.
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