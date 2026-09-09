/बुजुर्ग की पीठ पर बैठ पटवारी ने पार किया पानी से भरा गड्ढा, ग्रामीणों ने खोले काले कारनामे; कलेक्टर ने किया सस्पेंड

नाला पार करने के लिए बुजुर्ग की पीठ पर बैठा पटवारी

फोटो में एक व्यक्ति पानी और कीचड़ से भरे रास्ते को एक बुज़ुर्ग की पीठ पर बैठकर पार करता हुआ दिखाई दे रहा है. ग्रामीणों का दावा है कि फोटो में पीठ पर सवार व्यक्ति नीलेश नामदेव है, जो माटा हल्का का पटवारी है. फोटो सामने आने के बाद पटवारी के व्यवहार पर सवाल उठे. मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा ने जांच के आदेश दिए. इसके बाद अतिरिक्त कलेक्टर बीपी पांडे ने माटा गांव का दौरा किया और पूरी घटना की जांच शुरू की. जांच में वायरल फोटो और ग्रामीणों की शिकायतों, दोनों को शामिल किया गया है. प्रशासन के अनुसार पटवारी का व्यवहार असंवेदनशील और अपमानजनक लगा. इसके आधार पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई शुरू की गई. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने पर सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.