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'मन की बात' में गूंजा एमपी का सीधी मॉडल, पीएम मोदी ने जल संरक्षण की पहल की जमकर सराहना

Sidhi Water Conservation News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के सीधी जिले के जल संरक्षण मॉडल की सराहना की. जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में हजारों जल संरक्षण कार्य, खेत तालाब, नदी पुनर्जीवन और आजीविका बढ़ाने वाले प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 26, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:19 PM IST
'मन की बात' में गूंजा एमपी का सीधी मॉडल, पीएम मोदी ने जल संरक्षण की पहल की जमकर सराहना
Image Credit: ZEE MEDIA

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