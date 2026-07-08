/पिता पत्रकार, अब बेटा बनेगा इंजीनियर... सीधी के प्रतीक पाण्डेय ने बिना कोचिंग पास की JEE परीक्षा; जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला एडमिशन

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कहते हैं कि यदि इरादे मजबूत हों, लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत में ईमानदारी हो, तो सफलता किसी भी मंजिल को दूर नहीं रहने देती. प्रतिभा कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह अपने परिश्रम और आत्मविश्वास के दम पर स्वयं अपनी पहचान बनाती है. इस बात को मध्य प्रदेश के सीधी जिले के होनहार छात्र प्रतीक पाण्डेय ने सच साबित कर दिखाया है. प्रतीक पाण्डेय ने बिना किसी महंगे कोचिंग संस्थान का सहारा लिए केवल सेल्फ स्टडी के बल पर देश की प्रतिष्ठित जेईई (JEE) परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की है. प्रतीक की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे सीधी जिले का नाम रोशन किया है. प्रतीक पाण्डेय के पिता रामबिहारी पाण्डेय पत्रकार हैं और अब उनके बेटा इंजीनियर बनेगा.
सेल्फ स्टडी और अनुशासन को बनाया अपनी ताकत
प्रतीक ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय सीधी से गणित विषय के साथ पूरी की है. वे छात्र जीवन से ही अपनी पढ़ाई के प्रति बेहद गंभीर, अनुशासित और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे. आज के दौर में जहां अधिकांश विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों और महंगे कोचिंग संस्थानों पर निर्भर रहते हैं, वहीं प्रतीक ने एक अलग राह चुनी. उन्होंने घर पर ही रहकर नियमित अध्ययन, दृढ़ आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास को अपनी सफलता का मुख्य आधार बनाया. इंटरनेट और सीमित डिजिटल संसाधनों का सही उपयोग करते हुए उन्होंने कठिन विषयों की तैयारी खुद की.
जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को चुना
उनकी महीनों की कड़ी मेहनत और लगन आखिरकार रंग लाई. जेईई परीक्षा में बेहतरीन अंक हासिल करने के बाद प्रतीक को देश और प्रदेश के कई प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश का अवसर मिला. अपने सुनहरे भविष्य की दिशा तय करते हुए प्रतीक ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज (JEC) को चुना है, जहां अब वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे. यह उपलब्धि उनके जीवन की एक नई और पेशेवर उड़ान की शुरुआत है.
परिवार और जिले में खुशी की लहर
एक तरफ जहां पिता पत्रकारिता के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, वहीं अब उनका बेटा तकनीकी क्षेत्र में देश की सेवा करने के लिए इंजीनियर बनने जा रहा है. इस सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. प्रतीक की इस विशिष्ट उपलब्धि पर उनके रिश्तेदारों, मित्रों, शिक्षकों और जिले के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं. प्रतीक पाण्डेय की यह सफलता आज उन हजारों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें अपने हौसले के दम पर पूरा करने का साहस रखते हैं.