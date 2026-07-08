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पिता पत्रकार, अब बेटा बनेगा इंजीनियर... सीधी के प्रतीक पाण्डेय ने बिना कोचिंग पास की JEE परीक्षा; जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला एडमिशन

मध्य प्रदेश के सीधी के रहने वाले प्रतीक पाण्डेय ने बिना किसी महंगे कोचिंग संस्थान का सहारा लिए केवल सेल्फ स्टडी के बल पर देश की प्रतिष्ठित जेईई (JEE) परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की है और न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे सीधी जिले का गौरव बढ़ाया है.

Written ByAdarsh Gautam
Published: Jul 08, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:46 AM IST
पिता पत्रकार, अब बेटा बनेगा इंजीनियर... सीधी के प्रतीक पाण्डेय ने बिना कोचिंग पास की JEE परीक्षा; जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला एडमिशन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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