/सीधी: पुराने बस स्टैंड पर थमी बसों की रफ्तार से दुकानदार परेशान, रोजी-रोटी के संकट के बीच आंदोलन तेज करने की तैयारी

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पुराने बस स्टैंड को बंद किए जाने के बाद व्यापारियों और बस संचालकों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. बुधवार को बस स्टैंड के दुकानदार और प्रभावित लोग अपनी मांगों को लेकर पूर्व विधायक केदार शुक्ला के आवास पहुंचे. यहां आधा सैकड़ा से अधिक महिला और पुरुषों ने बस स्टैंड को यथावत रखने और यहां से बसों का संचालन दोबारा शुरू कराने की मांग रखी.
व्यापारियों का कहना है कि बस स्टैंड बंद होने का सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ा है. बसों का संचालन बंद होने से यात्रियों की आवाजाही कम हुई है और दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. प्रभावित लोगों ने पूर्व विधायक से मामले में प्रशासन के सामने उनकी आवाज उठाने की मांग की.
9 अक्टूबर को महापंचायत का ऐलान
पूर्व विधायक केदार शुक्ला ने व्यापारियों की मांग का समर्थन करते हुए उनके साथ खड़े रहने की बात कही. इसके बाद व्यापारियों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. 9 अक्टूबर को पुराने बस स्टैंड परिसर में सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें व्यापारी और प्रभावित लोग अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाएंगे. व्यापारियों का कहना है कि बस स्टैंड शहर की पुरानी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. ऐसे में इसे बंद किए जाने से कारोबार के साथ यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
व्यापारियों और लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा?
पुराने बस स्टैंड को बंद करने के फैसले से प्रभावित व्यापारियों और लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या प्रशासन व्यापारियों की मांग पर पुनर्विचार करेगा? या फिर बस स्टैंड को लेकर शुरू हुआ विरोध आने वाले दिनों में और तेज होगा?