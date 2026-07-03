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राम मंदिर दान चोरी पर परमहंस का बड़ा बयान, निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग

Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या के राम मंदिर दानपात्र चोरी मामले पर जगद्गुरु परमहंस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और चोरी की राशि ट्रस्ट को लौटाने की मांग की. साथ ही मामले के पीछे बड़ी साजिश की आशंका भी जताई.

Edited By:Manish kushawah
Published: Jul 03, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:50 PM IST
राम मंदिर दान चोरी पर परमहंस का बड़ा बयान, निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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