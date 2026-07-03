राम मंदिर दान चोरी पर परमहंस का बड़ा बयान, निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग

राज्य चुनें
Sidhi News: अयोध्या स्थित भगवान श्रीरामलला मंदिर के दानपात्र से कथित चोरी का मामला अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, बल्कि इसने धार्मिक और राजनीतिक बहस को भी जन्म दे दिया है. करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस प्रकरण पर अब संत समाज की भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. सीधी प्रवास पर पहुंचे तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि भगवान श्रीराम के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई दानराशि भी सुरक्षित नहीं है, तो यह केवल एक चोरी नहीं, बल्कि करोड़ों रामभक्तों की भावनाओं और विश्वास पर आघात है.
उन्होंने कहा कि राम मंदिर वर्षों के संघर्ष, बलिदान और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है. ऐसे पवित्र स्थल पर दानराशि में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है. इसलिए इस मामले की जांच केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि यदि चोरी हुई है तो इसके पीछे असली साजिशकर्ता कौन हैं और उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त था.
मंदिर की दानराशि में गड़बड़ी
जगद्गुरु परमहंस ने जांच एजेंसियों से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए. दोषी चाहे किसी भी राजनीतिक दल, संगठन, पद या प्रभाव से जुड़ा हो, उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. उनका कहना था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और यदि मंदिर की दानराशि में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए.
श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक
उन्होंने यह भी मांग उठाई कि यदि जांच में चोरी की पुष्टि होती है तो आरोपियों की संपत्ति जब्त कर अथवा अन्य वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से चोरी गई पूरी राशि राम मंदिर ट्रस्ट को वापस दिलाई जाए. उनके अनुसार, मंदिर में चढ़ाया गया प्रत्येक रुपया श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है और उसका उपयोग केवल धार्मिक, सामाजिक एवं जनहित के कार्यों में होना चाहिए.
साजिश की आशंका भी जताई
परमहंस ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका भी जताई. उन्होंने दावा किया कि कुछ विपक्षी दल राम मंदिर और सनातन परंपरा की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस मामले के पीछे वास्तविक जिम्मेदार कौन हैं. उन्होंने कथित मुख्य आरोपी टीनू यादव के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएं और यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!